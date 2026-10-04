Sikhs in Kärnten: Guru, Schwerter und Gratis-Essen für alle

Für Aufsehen gesorgt haben Sikhs bei ihrer Prozession in Klagenfurt. Aber wer sind sie überhaupt, wie viele gibt es hierzulande und wie leben sie?

Besen fegen über den Asphalt, hinter ihnen wird die Straße sogar noch mit Wasser gereinigt. Männer tragen Turbane, andere Schwerter, aus Lautsprechern erklingen Gesänge, die schwer zuordenbar sind. Im Zentrum bewegt sich, auf einem geschmückten Wagen, das Zentrum des Sikh-Glaubens durch Klagenfurt: der Guru Granth Sahib Ji, die Heilige Schrift der Sikhs. Später werden Samosas, Fladenbrot, Curry und Mango-Lassi verteilt.

Wer vor einigen Tagen im Klagenfurter Stadtteil Annabichl unterwegs war, konnte ein für Kärnten ungewöhnliches Bild beobachten. Um die Mittagszeit zog eine Sikh-Prozession durch die Straßen um den Gasthof Krall.

Die erst zweite Prozession in Klagenfurt

Für Kabul Randhawa und seine Glaubensbrüder und -schwestern war das allerdings weit mehr als ein öffentliches Spektakel. Schon Tage zuvor sei vorbereitet, geputzt, gekocht und organisiert worden. „Jeder hilft dort, wo er kann“, erzählt er. Randhawa ist Unternehmer und hat innerhalb der Kärntner Sikh-Gemeinschaft eine wichtige Funktion - er ist Obmann des Gurmukhi Kulturvereins Klagenfurt.

© Privat Obmann Kabul Randhawa

Mit dabei bei der Prozession war auch die Unternehmerin und Dolmetscherin Priyanka Randhawa. Laut ihr fand sie erst zum zweiten Mal in dieser Form in Klagenfurt statt, die erste liegt zwei Jahre zurück. Angereist seien diesmal Sikhs aus ganz Österreich, aber auch aus Italien und Slowenien. Einige brachten gleich Speisen für die Gemeinschaft mit, andere übernahmen Aufgaben entlang der Strecke.

© Privat Priyanka Randhawa beim Nagar Kirtan

Besonders wichtig ist dabei jener Wagen, auf dem der Guru Granth Sahib Ji mitgeführt wird – das Buch ist im Sikhismus nicht bloß eine Sammlung heiliger Texte. Nachdem die Reihe der menschlichen Gurus endete, wurde die Schrift zum dauerhaften Guru der Sikhs erklärt. Entsprechend respektvoll wird sie behandelt. Auch religiöse Gesänge – Kirtan genannt – spielen eine zentrale Rolle.

Mit Besen und Schwertern

Deshalb werden bei der Prozession sogar die Straßen gereinigt, bevor der Wagen vorbeikommt. Freiwillige gehen mit Besen voraus, erzählt Randhawa. Dahinter folgen weitere Helfer. „Unser Guru geht vorbei“, beschreibt sie die Bedeutung dieser Geste.

Dazu kommen Elemente, die Außenstehenden zunächst martialisch erscheinen können. Bei der Klagenfurter Prozession wurden auch traditionelle Sikh-Kampfkunst und Schwerter gezeigt. In der Religion haben solche Symbole eine lange Tradition. Der Kirpan – ein traditionell getragenes Schwert beziehungsweise ein Dolch – gehört für initiierte Sikhs zu den fünf Glaubensartikeln, den sogenannten „Five Ks“. Sie erinnern unter anderem an die Verpflichtung, für Gerechtigkeit einzutreten und Schwächere zu schützen.

Klagenfurt als eines der Zentren

Dabei ist die Gemeinschaft in Kärnten überschaubar. Gurpreet Aujla, der Kassier des Kulturvereins, schätzt ihre Größe auf etwa 250 bis 300 Menschen, höchstens 350 – Kinder mitgerechnet. Eine amtliche aktuelle Zahl speziell für Kärnten liege nicht vor. Klagenfurt sei aber seit Jahren – neben Wien, Linz, Salzburg und Graz – eines der Zentren der Gemeinschaft.

Erst vier Jahrzehnte alte Geschichte

Die ersten Familien seien vor rund vier Jahrzehnten nach Kärnten gekommen, erzählt der Obmann. Auch sein Vater gehörte zu dieser Generation. Viele kamen ursprünglich aus dem nordindischen Punjab und wegen der Arbeit nach Österreich. Aus einzelnen Männern wurden mit den Jahren Familien, Kinder wurden hier geboren, andere Angehörige kamen nach. Hinzu kommen heute Studierende oder Menschen, die für eine Ausbildung oder einen Beruf nach Österreich ziehen.

© Privat Sharanjit Singh, Priyanka Randhawas Ehegatte Harminder, Gurpreet Aujla und Kabul Randhawa (von links)

„Eigentlich war es nur Familienwachstum“, sagt Kabul Randhawa über die Entwicklung der Gemeinschaft. Viele der Jüngeren seien längst in Österreich aufgewachsen. Manche – wie auch er und ihr Vater – besitzen inzwischen die österreichische Staatsbürgerschaft.

„Jeder ist herzlich willkommen“

Auch rechtlich hat sich in den vergangenen Jahren etwas verändert: Seit Dezember 2020 besitzt die Sikh-Glaubensgemeinschaft in Österreich den Status einer staatlich eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaft.

In Klagenfurt trifft sich die Gemeinschaft in einem Gurudwara, einem Sikh-Gebetshaus – es ist das einzige in Kärnten und eines von wenigen in Österreich. An Sonntagen kommen dort Familien zum Gebet zusammen. Es wird aus der Heiligen Schrift gelesen, es werden religiöse Lieder gesungen – und anschließend wird gemeinsam gegessen. Und wer dort auftaucht, muss kein Sikh sein. Im Gegenteil. Gerade das gemeinsame Essen gehört zu den auffälligsten Traditionen des Sikhismus. „Jeder ist herzlich willkommen“, sagt der Obmann immer wieder.

Helfen, teilen, arbeiten

Sharanjit Singh kennt das aus Kärnten ebenso wie aus großen Sikh-Gemeinden im Ausland. Der Lkw-Fahrer ist ebenfalls Teil des Vereinsvorstandes und lebt seit zehn Jahren in Österreich. Bleibt Essen übrig, werde versucht, es weiterzugeben. Nach Veranstaltungen spende man etwa an soziale Einrichtungen in Kärnten. Helfen, teilen, arbeiten: Diese drei Dinge kommen im Gespräch mit den Sikhs auffallend oft vor.

© Privat Das Gebet vor dem Start der Prozession

„Im Gespräch schmilz das Eis schnell“

Selbst in den Namen spiegelt sich die Idee von Gleichheit wider. Sikh-Männer tragen traditionell den Namen Singh, Frauen Kaur. Diese Praxis sollte unter anderem dazu beitragen, jene Familiennamen und damit sichtbaren Zuordnungen aufzubrechen, die in Südasien auf die Zugehörigkeit zu bestimmten Kasten schließen ließen.

Auch ungeschnittenes Haar gehört für praktizierende, insbesondere initiierte Sikhs zu den religiösen Glaubensartikeln. Bei vielen Männern wird es unter dem Turban getragen. Gerade dieser macht Sikhs im Kärntner Alltag sichtbarer als viele andere kleine Religionsgemeinschaften. Probleme bereite das nach Randhawas Erfahrung aber überraschend selten.

Natürlich gebe es manchmal skeptische Blicke, sagt Priyanka Randhawa. Doch sobald man miteinander rede, sei „das Eis geschmolzen“. Sie selbst sei in Kärnten aufgewachsen, ihre Kinder gingen hier zur Schule, sie arbeite hier. Sie beschreibt Kärnten – wie die allermeisten Sikhs hier – als ihr Zuhause.

„Ich gehe auch in die katholische Kirche“

Das bedeutet allerdings nicht, die Herkunft der Familie abzulegen. Punjab, Sprache, Essen und Sikh-Traditionen bleiben Teil des Lebens. Gleichzeitig erzählt Priyanka Randhawa ganz selbstverständlich davon, manchmal auch eine katholische Kirche zu betreten und dort eine Kerze anzuzünden. Widerspruch sieht sie darin keinen.

Vielleicht erklärt gerade das auch, weshalb sie so nachdrücklich zur Begegnung einlädt. Wer wissen wolle, wie Sikhs in Kärnten leben, könne einfach vorbeikommen. Schuhe ausziehen, den Kopf bedecken, das Gebet beobachten. Danach am Boden Platz nehmen. Und mitessen.