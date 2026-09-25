IKG kritisiert Van der Bellen-Mamdani-Treffen

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) für Salzburg, Steiermark und Kärnten hat mit harscher Kritik auf das Treffen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani reagiert. Natürlich könne Van der Bellen einen demokratisch gewählten Bürgermeister treffen, so IKG-Präsident Elie Rosen am Freitag in einer Aussendung. Er sieht nach der "Völkermord"-Kritik Van der Bellens an Israel aber eine "verstörende politische Signalwirkung".

© APA/HBF Van der Bellen und Mamdani am Rande der UNO-Generalversammlung

vor 3 Minuten 25. September 2026 um 08:34 Wien Außenpolitik +1 New York