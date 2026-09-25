Krank im Job: Die wichtigsten Regeln zum Krankenstand

Ich liege mit Fieber, Grippe oder Ähnlichem im Bett – was muss ich tun?

ANTWORT: Wer krank ist, sollte zum Arzt oder zur Ärztin gehen – nicht nur, um sich behandeln zu lassen, sondern auch, um dem Arbeitgeber im Fall einer Arbeitsunfähigkeit eine Bestätigung vorlegen zu können. Diese ist umgehend vorzulegen, sobald man den Dienst wieder antritt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verpflichtet, dem Arbeitgeber den Krankenstand und damit die Arbeitsverhinderung unverzüglich – also ohne schuldhaftes Zögern – mitzuteilen. Meist geschieht das durch einen Anruf im Betrieb, am besten bei Arbeitsbeginn oder schon davor. Die Mitteilung ist an keine bestimmte Form gebunden und kann daher auch per SMS oder E-Mail erfolgen. Grundsätzlich ist die Meldung an den Arbeitgeber zu richten. Es reicht aber, sie an die dafür vorgesehene Stelle, etwa das Personalbüro, zu schicken. In vielen Betrieben ist geregelt, wer im Fall einer Arbeitsunfähigkeit zu informieren ist – dann ist diese Person zu verständigen.