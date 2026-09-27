Größtes Regierungsbüro: Schwentner plant Personalkürzung

Graz muss sparen, das wird auch die politischen Büros treffen. Im Gemeinderat hat nun Vizebürgermeisterin Schwentner (Grüne) angekündigt, ihr Personal zu reduzieren.

Sie hat das größte Ressort, sowohl inhaltlich als auch bei der personellen Ausstattung. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ist für die Stadtbaudirektion, die Verkehrsplanung, das Straßenamt, die Stadtvermessung, Grünraum und Gewässer, Stadtplanung und Umwelt verantwortlich. Um das Großressort zu schupfen, hat sie in ihrem Büro ein Team von elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – so viele, wie kein anderes Regierungsmitglied. Mit Ausnahme von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), sie führt aber auch das Amt der Bürgermeisterin.

Die Größe des Schwentner-Büros war in der vorigen Periode schon oft Thema, jetzt hat FPÖ-Klubchef Wolfgang Lueger im Gemeinderat nachgefragt: Wenn die Stadt insgesamt sparen muss, wird das auch Schwentner in ihrem Büro machen und Personal reduzieren? „Ich kann das abkürzen und sagen: Ja“, so Schwentner. In ihrer Antwort verweist sie aber ebenfalls auf ihre umfassenden Ressorts, das erkenne man auch in der Gemeinderatssitzung: „Neun der 15 Fragen in der Fragestunde heute sind an mich gerichtet.“

Inhaltlich mache es natürlich Sinn, dass diese vielen Ressorts politisch in einer Hand sind, ist Schwentner überzeugt. Trotzdem wird sie offen über eine Reduzierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diskutieren. Was sie dabei unterstreicht: „Wir wollen nicht, dass Mitarbeiter aus dem politischen Büro direkt in den Magistratsdienst wechseln.“ Das ist in der Vergangenheit gelebte Praxis gewesen, früher besonders von der SPÖ forciert, zuletzt auch in der Ära Siegfried Nagl. Unter ihm wechselten zahlreiche Leute aus dem Polit-Büro direkt zur Holding oder im Magistrat, oft gleich auf Chefposten. Damit will diese Koalition nun Schluss machen, „das ist in der vorigen Periode an der SPÖ gescheitert“, so Schwentner.

Auf Nachfrage von Lueger will sich Schwentner aber noch auf keine konkrete Zahl festlegen, um wie viele Personen sie ihr Büro reduziert. „Das diskutieren wir gerade.“ In den anderen Büros schaut es derzeit so aus: Manfred Eber, Robert Krotzer (beide KPÖ) und Kurt Hohensinner (ÖVP) haben je sechs Mitarbeiter, Claudia Unger (ÖVP) fünf, René Apfelknab (FPÖ) kommt in Vollbesetzung auf vier.