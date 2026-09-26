Wolfsgipfel Kärnten fordert grenzüberschreitendes Wolfsmanagement

Am Donnerstag luden Land Kärnten und Landwirtschaftskammer Kärnten zum ersten Alpenländischen Wolfsgipfel. Vertreter aus Landwirtschaft, Jagd und Almwirtschaft bekennen sich zu koordiniertem Wolfsmanagement.

Die Beibehaltung der Alm- und Weidewirtschaft und die damit einhergehende Pflege der Kulturlandschaft sind zentrale Bestrebungen des Landes Kärnten und der Landwirtschaftskammer Kärnten. Mit dem Alm- und Weideschutzgesetz sowie der dieses Jahr verlängerten Risikowolf-Verordnung nutzt Kärnten den Handlungsspielraum des EU-Rechtsrahmens für das Wolfsmanagement umfassender als jede andere Region Europas.

Aus diesem Grund luden Agrarreferent Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber und LK-Präsident Siegfried Huber zum ersten Alpenländischen Wolfsgipfel ins Schloss Mageregg bei Klagenfurt. Der Einladung folgten Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Landwirtschaft, Almwirtschaft und Jagd aus Kärnten, Salzburg, Tirol, Slowenien, Südtirol, Trentino, Friaul-Julisch-Venetien und dem Veneto. Ziel des Gipfels war es, die bereits vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten für ein effektives Wolfsmanagement aufzuzeigen und eine verbesserte grenzüberschreitende Vorgangsweise auszuloten.

Der Wolf kennt keine Staatsgrenzen, und deshalb kann auch die Antwort auf die Wolfsfrage langfristig keine rein kärntnerische, keine rein österreichische sein. — Martin Gruber , Agrarreferent und Landeshauptmannstellvertreter

„Ich bin überzeugt davon, dass der Weg, den wir in Kärnten eingeschlagen haben, richtig war und ist. Aber der Wolf kennt keine Staatsgrenzen, und deshalb kann auch die Antwort auf die Wolfsfrage langfristig keine rein kärntnerische, keine rein österreichische sein", appelliert Martin Gruber.

„Wirksames Wolfsmanagement bedeutet mehr als Monitoring und Fotofallen“

Mit der Absenkung des Schutzstatus habe die EU selbst anerkannt, dass sich die Situation verändert hat. „Aber ein neuer Rechtsrahmen allein verändert noch nichts in der Praxis. Ein wirksames, überregionales Wolfsmanagement bedeutet mehr als Monitoring und Fotofallen. Deshalb braucht es jetzt eine ehrliche Debatte und konkrete gemeinsame Schritte mit unseren Nachbarn. Es kann nicht sein, dass sich der Schutzstatus ändert, in den Mitgliedsstaaten aber alles beim Alten bleibt", so Gruber.

© LK Kärnten / Pesentheiner Agrarreferent Martin Gruber und LK-Präsident Siegfried Huber (im Zentrum) unterzeichneten gemeinsam mit Vertretern aus Kärnten, Salzburg, Tirol, Slowenien, Südtirol, Trentino, Friaul-Julisch-Venetien und dem Veneto einen Aktionsplan für ambitioniertes grenzüberschreitendes Wolfsmanagement im Alpenraum

„Die unkontrollierte Ausbreitung von Wölfen ist zur zentralen Frage für die Aufrechterhaltung der bäuerlichen Bewirtschaftung im Alpenraum geworden", begründet LK-Präsident Siegfried Huber die Intention zur Ausrichtung des alpenländischen Wolfsgipfels. Obwohl es gelungen ist, den Schutzstatus von Wölfen europaweit einheitlich zu senken, ist das Wolfsmanagement in den einzelnen Ländern des Alpenraums unterschiedlich ausgeprägt.

„Auch Italien und Slowenien müssen Rechtsrahmen ausschöpfen“

„Zum Schutz der bäuerlichen Almbewirtschaftung ist eine grenzüberschreitend abgestimmte Vorgangsweise zum Wolfsmanagement jedoch unbedingt erforderlich. Darauf haben wir immer hingewiesen. Auch unsere südlichen Nachbarn Italien und Slowenien müssen den vorhandenen Rechtsrahmen voll ausschöpfen und ein wirksames Wolfsmanagement einführen. Nur so können wir die extrem starke Vermehrung und Ausbreitung des Wolfs tatsächlich und nachhaltig in den Griff bekommen", verdeutlicht Huber.

Den Auftakt für den Gipfel bestritt Rechtsexperte Roland Norer, Ordinarius für Öffentliches Recht und Recht des ländlichen Raums an der Universität Luzern, mit den Erkenntnissen aus seinem aktuellen Buch „Leben mit dem Wolf – Anleitung für ein Wolfsmanagement in Europa". Die Absenkung des Schutzstatus des Wolfs im Jahr 2025 durch die Europäische Union eröffne neue Möglichkeiten für ein koordiniertes, grenzüberschreitendes Wolfsmanagement. „Ein effizientes und artengerechtes Wolfsmanagement gerade in der alpinen Kulturlandschaft ist keine Frage des Ob, sondern lediglich des Wie. Es gilt, die rechtlichen Spielräume zu nutzen und dabei – wie auch die Wölfe – Verwaltungsgrenzen zu überwinden", zeigte Norer den Teilnehmenden am Gipfel auf.

Tierwohl auf Almen

16 Prozent der Landesfläche Kärntens sind bewirtschaftete Almen. Die dadurch geschaffene offene Kulturlandschaft weist nicht nur eine besonders hohe Biodiversität auf, sie ermöglicht in den Sommermonaten 42.000 Rindern, 14.000 Schafen und Ziegen und 2000 Pferden auf insgesamt 1800 Almen besonders hohes Tierwohl. Gleichzeitig sind diese Almen auch Basis für Freizeitnutzung und den zunehmenden Wandertourismus in unserem Bundesland. „Diese jahrhundertealte Form der Bewirtschaftung lässt sich jedoch mit einer weiteren Ausbreitung von Wölfen nicht vereinbaren. Da Wölfe in Kärnten größtenteils aus unseren südlichen Nachbarländern zuwandern, ist die mit dem Wolfsgipfel initiierte verstärkte überregionale Zusammenarbeit aus almwirtschaftlicher Sicht ein wichtiger Schritt“, ergänzt Josef Obweger, Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins.