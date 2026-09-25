Zwei Tote bei Wohnungsbrand in toskanischem Lucca

Bei einem Brand in einem Wohngebäude in der toskanischen Stadt Lucca sind in der Nacht auf Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen und 13 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten sind mehrere Kinder und ein Säugling. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der Brand brach im Erdgeschoß des Wohngebäudes aus. Drei Feuerwehrmannschaften evakuierten das Gebäude und brachten 13 Menschen in Sicherheit, darunter das Baby.

vor 55 Minuten 25. September 2026 um 08:06 Rom Brände