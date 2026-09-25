Zwei Tote bei Wohnungsbrand in toskanischem Lucca
Bei einem Brand in einem Wohngebäude in der toskanischen Stadt Lucca sind in der Nacht auf Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen und 13 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten sind mehrere Kinder und ein Säugling. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der Brand brach im Erdgeschoß des Wohngebäudes aus. Drei Feuerwehrmannschaften evakuierten das Gebäude und brachten 13 Menschen in Sicherheit, darunter das Baby.
Einige Bewohner hatten sich auf Balkone gerettet und dort auf Hilfe gewartet. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser der Gegend eingeliefert. Eine Frau wurde in kritischem Zustand in die Notaufnahme von Lucca gebracht und anschließend in das Krankenhaus in Pisa verlegt. Weitere neun Menschen, darunter drei Kinder, wurden mit mittelschweren Verletzungen behandelt. Zwei Erwachsene und ein Kind kamen mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus in Pisa. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers waren am Laufen.