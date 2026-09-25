Heftige Explosion in Athener Altstadt

In der Altstadt der griechischen Hauptstadt Athen hat sich Freitagfrüh eine heftige Explosion ereignet. Ein zweistöckiges Gebäude stürzte ein, ein Passant wurde durch herumfliegende Trümmer leicht verletzt, wie der Sender ERTNews berichtete. Zwei weitere Frauen rettete die Feuerwehr aus einem benachbarten Gebäude. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Vermutungen könnte ein Gasleck die Explosion ausgelöst haben.