Junge Nageldesignerin eröffnet Studio in Althofen

Leonie Stückelberger übernahm kürzlich das Nagelstudio von Kerstin Krassnitzer. Neukundinnen werden noch aufgenommen, Termine sind auch an Samstagen möglich.

In der 10.-Oktober-Straße 14A in Althofen gibt es seit Kurzem das neue Nagelstudio „Shine – Nails by Leonie“. Dahinter steht die 20-jährige Leonie Stückelberger, die sich mit ihrem Studio einen Traum erfüllt hat. Die Idee dazu entstand durch ihre gute Freundin Kerstin Krassnitzer, die zuvor an diesem Standort ein Nagelstudio betrieben hatte. „Ich habe meine Nägel schon immer selbst gemacht und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es mit Kerstins Unterstützung ausprobiert habe“, erzählt Stückelberger.

Bei Krassnitzer absolvierte sie schließlich auch ihre Ausbildung. Als diese schwanger wurde und wegzog, übernahm Stückelberger das Studio und machte sich nebenberuflich selbstständig. In ihrem Studio bietet sie Gelnägel mit Verlängerung, Shellac, Maniküre und Naturnagelverstärkung an. Termine werden ausschließlich nach Vereinbarung vergeben – auch samstags.

© KK/Privat Leonie Stückelberger

Neukunden werden aufgenommen

Besonders erfreulich für Interessierte: Leonie Stückelberger nimmt derzeit noch Neukundinnen und Neukunden auf. Hauptberuflich arbeitet die gebürtige St. Georgenerin als Kleinkinderzieherin in Klagenfurt. Privat hat es sie der Liebe wegen nach Krumfelden verschlagen, wo sie gemeinsam mit ihrem Mann ein Haus gekauft hat. Einen Einblick in ihre kreativen Nagelkreationen gibt Stückelberger auch auf Instagram unter @shine.nailsby_leonie. Termine können telefonisch unter 0676/535 85 05 vereinbart werden.