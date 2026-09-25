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Ärger in Italien: „Die AfD fördert die Abspaltung Südtirols von Italien“
In Italien ist eine Debatte über die Kontakte zwischen deutschen und Südtiroler Rechtsparteien aufgekommen. Eine Karte auf einer AfD-Veranstaltung sorgt genauso für Ärger in Rom wie die AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“. Für Italiens Außenminister ist die Rechtspartei „antiitalienisch“ und „der schlimmste Feind unseres Landes“.
Von Valerio Picello und Christoph Zotter