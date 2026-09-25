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Ärger in Italien: „Die AfD fördert die Abspaltung Südtirols von Italien“

In Italien ist eine Debatte über die Kontakte zwischen deutschen und Südtiroler Rechtsparteien aufgekommen. Eine Karte auf einer AfD-Veranstaltung sorgt genauso für Ärger in Rom wie die AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“. Für Italiens Außenminister ist die Rechtspartei „antiitalienisch“ und „der schlimmste Feind unseres Landes“.

Melanie Mair spricht in ein Mikrofon. Hinter ihr ist ein gekipptes Fenster mit heruntergelassener Jalousie.
© IMAGO/Lorenzo Zambello.
Melanie Mair gilt den italienischen Medien als neues Gesicht einer separatistischen Bewegung – Ende August trat sie in Deutschland auf
Von  Valerio Picello und Christoph Zotter
ItalienRechtspopulismus