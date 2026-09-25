Mit dem Boot zum Klagenfurter Bahnhof? „Ich wünsche mir mehr Mut“

Wie sieht Klagenfurt aus, wenn man die Stadt neu erfinden könnte? Eine illustre Runde diskutierte im „Salon Lendhafen“ über (un)mögliche Ideen.

Mit dem Stand-Up-Paddle durch die Bahnhofstraße? Eine utopische Vorstellung für Klagenfurt, viele weitere Ideen wurden im „Salon Lendhafen“ diskutiert

Der Lendkanal wird ausgebaut. Ab jetzt ist es möglich, mit dem Stand-Up-Paddle bis zum Hauptbahnhof vorzufahren. Der Wasserweg führt weiter über die Bahnhofstraße in das Zentrum der Stadt, in dem keine Autos mehr unterwegs sind. Diese fahren entlang des unterirdischen Rings von A nach B.

Eine utopische Vorstellung von Klagenfurt, die am Mittwoch im „Salon Lendhafen“ in der Hafenstadt zum Thema wurde. Kunstexpertin Ulli Sturm, Architekt Christoph Abel, Touristikerin Melanie Sass-Schweigreiter und Marketingexperte Daniel Pipal fantasierten und diskutierten gemeinsam mit Moderator Michael Pontasch über Ideen für Klagenfurt, die nicht alle zwangsläufig unmöglich seien.

© Hafenstadt/kk Fresacher, Abel, Sturm, Pontasch, Sass-Schweigreiter und Pipal diskutieren im Lendhafen

Das gemütliche Klagenfurt

Dass Klagenfurt frischen Wind guttun würde, darüber waren sich die Diskutanten unisono einig. „Klagenfurt hat es sich mit dem Wörthersee, dem Lendkanal und dem Thema Radfahren sehr gemütlich gemacht“, stellte Sturm fest. Die Stadt übersah den Konkurrenzkampf mit anderen Städten, es machte sich eine Art der Lethargie breit. Fehlende finanzielle Mittel kommen gerne als einfache Ausrede zum Einsatz. „Vor dem Geld kommt aber der Kopf“, sagte Sturm.

Kreative Köpfe treffen früher oder später aber auf Regeln und Behörden. Daher müsse man in Klagenfurt öfter „Umwege gehen“, meinte Abel. Die Entwicklung des Lendhafens oder auch das umstrittene „For Forest“-Projekt würde zeigen, dass sich eine notwendige Hartnäckigkeit bezahlt macht. „Man muss stur sein und auf die richtigen Leute treffen, aber auch Kritik aushalten. Ich wünsche mir mehr Mut von den Entscheidungsträgern“, lautete Sass-Schweigreiters Appell.

© Hafenstadt/kk Regelmäßig lädt Pontasch in den „Salon Lendhafen“, um über Klagenfurt zu diskutieren

„Auch über eine Seilbahn über den See muss man diskutieren“

Mehr Mut bräuchte es bei der Realisierung von Utopien, die keine sind. Eine Innenstadt ohne Autos, künstlerische Sitzmöglichkeiten, ein Hotel Wörthersee als Begegnungsort für Kunst und Kultur oder eine Stadt in der Stadt am Messegelände. Ideen, die realisierbar seien, wenn engagierte, brennende Köpfe zusammenkommen und Denkverbote sowie kategorische Ablehnung ad acta legen. „Auch über eine Seilbahn über den See muss man diskutieren“, meinte Pipal.

Die Wünsche, Vorstellungen und Ideen der Diskutanten und Zuschauer nahm Künstler Gerhard Fresacher für seine Installation mit dem Namen „Es findet nichts Stadt“ auf. Am Dienstag, 29. September, präsentiert er diese in der Dock 03-Galerie in der Hafenstadt.