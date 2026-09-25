Toter und Verletzte bei Messer-Attacke in polnischem Kloster

Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Kloster in Südostpolen stehen die Menschen in dem Land unter Schock. Am Donnerstagabend wurden Gedenkmessen abgehalten, an denen in der betroffenen Stadt Jaroslaw mehr als hundert Menschen teilnahmen. Polens Premier Donald Tusk forderte die "volle Härte des (...) Gesetzes". Der Bürgermeister von Jaroslaw, Marcin Nazarewicz, verwies indes auf die möglichen Folgen des Angriffs. Die ukrainische Botschaft in Warschau warnte vor "Gewalt".

© APA/AFP/GAZETA JAROSLAWSKA/Handout Die Messerattacke führte zu einem Großeinsatz