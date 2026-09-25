17-Jähriger schoss in Steyr aus dem Fenster

Ein 17-Jähriger soll am Donnerstagabend in Steyr aus einem Fenster geschossen haben. Zeugen setzten einen Notruf ab. Mehrere Streifen fuhren zu dem Gebäude, auch die Cobra wurde angefordert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Verdächtige geflüchtet war. Er wurde aber nach kurzer Fahndung festgenommen. Bei der Waffe handelte es sich laut Polizei um eine Schreckschusspistole. Gegen den 17-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wird angezeigt.

© APA/THEMENBILD Der junge Mann wurde nach kurzer Fahnung geschnappt