18-jähriger Alkolenker krachte in Kärnten gegen Steinmauer

Ein 18-Jähriger fuhr alkoholisiert ohne Führerschein in St. Andrä/Lavanttal gegen eine Steinmauer. Daraufhin überschlug sich der Wagen.

Am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto und ohne gültige Lenkberechtigung auf einer Gemeindestraße in Fischering in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er mit einer Steinmauer an einer Engstelle der Fahrbahn kollidiert sein.

Der Wagen überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Die Fassade eines angrenzenden Hauses wurde beschädigt. Der 18-Jährige konnte sich selber aus dem Auto befreien und dürfte lediglich leicht verletzt worden sein.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung des Mannes. Er wird der BH-Wolfsberg angezeigt.