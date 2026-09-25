Ausbildung der Sekundarstufenlehrer kürzer und praxisnäher

Seit ihrer Einführung vor gut zehn Jahren steht die "PädagogInnenbildung Neu" in der Kritik: zu lang, zu theorielastig. Die Ausbildung für angehende Volksschullehrer wurde nach langer Diskussion im Vorjahr reformiert. Im neuen Studienjahr, das mit Oktober beginnt, wird auch das Lehramtsstudium für die Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS) umgekrempelt: Die Ausbildung wird um ein Jahr verkürzt und soll durch neue inhaltliche Schwerpunkte besser auf die Praxis vorbereiten.

© APA/THEMENBILD Die Ausbildung der Sekundarstufenlehrer wurde neu aufgestellt