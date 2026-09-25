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Unterschiede bei arbeitslosen Jugendlichen nach Herkunft
Beschäftigungslosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat in Österreich unterschiedlichste Gründe. Erhebliche Unterschiede gibt es auch, wenn man die Herkunft der Betroffenen berücksichtigt: So seien migrantische Jugendliche der ersten Generation deutlich häufiger ohne Ausbildung oder Arbeit als andere Gruppen, bestätigt ein IHS-Forschungsbericht für den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Man müsse die Betroffenen daher so früh wie möglich abholen.