Polizei setzt bei Radweg-Verbot für E-Mopeds auf Information

Ab 1. Oktober dürfen E-Mopeds in Österreich nicht mehr auf Radwegen fahren, sondern müssen auf die Fahrbahn wechseln. Die Wiener Polizei sieht in der Neuregelung einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit und einer klareren Zuordnung der unterschiedlichen Verkehrsmittel. Gerade in der Anfangsphase werde man auf "Information und Aufklärung setzen", hieß es gegenüber der APA. Eine Übergangsfrist, in der ausschließlich abgemahnt wird, ist jedoch nicht vorgesehen.

© APA/THEMENBILD Der Radweg soll ab Donnerstag den Radlern gehören