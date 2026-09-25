KI ist für Pröll "gekommen um zu bleiben"

Alexander Pröll (ÖVP), Staatssekretär im Bundeskanzleramt, steht vor der Aufgabe, einen neuen Plan für den Umgang mit KI zu erarbeiten. Im ersten Halbjahr 2027 soll diese - aufgrund des raschen Fortschritts bei der Entwicklung - "adaptive Strategie" stehen, sagte er im Gespräch mit der APA. Er plädiert zugleich für einen sachlichen Umgang mit Künstlicher Intelligenz und meint angesichts der enormen Fortschritte: "Wir befinden uns an einem Kipppunkt".

© APA/HELMUT FOHRINGER Pröll ist KI-Staatssekretär