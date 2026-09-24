Thiel kritisiert Teile der Medien als "linke Hassfabrik"

Der umstrittene Tech-Milliardär Peter Thiel hat Teile der Medien scharf kritisiert. Er frage sich, warum so viel davon "zu einer Art linken Hassfabrik verkommen" sei, sagte Thiel bei der Verleihung des Axel Springer Awards in Berlin. Die Medienlandschaft sei "sehr, sehr einseitig" und "bei weitem nicht so frei, wie wir es uns wünschen würden". Thiel wurde am Donnerstagabend mit dem Preis ausgezeichnet. Zugleich lobte der Milliardär Springer-Chef Mathias Döpfner

© APA/AFP German-US entrepreneur, venture capitalist and conservative political activist Peter Thiel arrives on the red carpet for the Axel Springer Award in Berlin on September 24, 2026. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)