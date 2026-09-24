Stimme von Dieter Helbig ist für immer verstummt

Der ORF-Mann, bekannt für seine charakteristische Stimme, ist im 62. Lebensjahr überraschend verstorben.

Der österreichische Sport-Journalismus trauert. ORF-Mann Dieter Helbig ist im 62. Lebensjahr überraschend verstorben. Er war durch seine fachliche Kompetenz und seine liebenswürdige Art bei Kollegen und Sportlern überaus beliebt. Didi war in der Formel 1 ebenso zu Hause, wie im Eishockey, Wintersport und Segeln, wo er bei Olympia 2024 in Frankreich die Goldmedaillen durch Valentin Bontus und Lara Vadlau/Lukas Mähr kommentierte. Sein berufliches Markenzeichen war seine charakteristische Stimme und sein vertieftes Wissen in zahlreichen Sportarten, mit dem er unter anderem immer wieder den Sportjahresrückblick zu einem Highlight werden ließ, schreibt die Sportredaktion der ORF.