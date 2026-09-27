Der neue Leiter der Lienzer Stadtkultur stellt sich vor

Für Kurzentschlossene: „Komm schon! Du willst es doch auch“

Eine der ersten von Armin Berger organisierten Veranstaltungen lässt sich heute Abend ab 19 Uhr im Stadtsaal Lienz erleben. „Komm schon! Du willst es doch auch“ ist eine explosive Mischung aus Konzert, Film, Farben, Requisiten, audiovisuellen Elementen, Texten, Choreografie und Improvisation. Die Performance der Schauspielerin Carmen Sanders-Gratl verbindet sich mit Songs der 14 Musikerinnen und Musiker des „Angry Chicken Jazz Orchestra“ und visuellen Einspielungen.

© Stadt Lienz Das Plakat zur „rebellischen Bühnenshow“

Verhandelt werden (ewig) aktuelle gesellschaftliche Themen: Rollenbilder, der Druck auf Frauen und Männer, Gewalt, unerreichbare Schönheits- und Männlichkeitsideale, Misogynie und Sexismus. Berger: „Es braucht etwas Mut, sich das anzusehen und dann zu merken, was jetzt Cooles passiert in der Stadt. So eine Produktion hat es noch nicht in Lienz gegeben.“

Die Show ist ab 16 Jahren. Der Eintritt an der Abendkassa kostet 30 Euro, das Programm dauert rund zwei Stunden.