Spektakulärer Besuch: Berühmtes Schiff läuft in Triest ein

Die „Amerigo Vespucci“ kommt im Oktober nach Triest. Das berühmte Schulschiff der italienischen Marine wird im Rahmen der weltgrößten Segelregatta Barcolana erwartet.

Die „Amerigo Vespucci“, das traditionsreiche Schulschiff der italienischen Marine, wird ihre Nordamerika-Welttournee 2026 in Triest beenden. Das teilten die Organisatoren diese Woche mit. Die Ankunft des Segelschiffs fällt mit der 58. Ausgabe der Barcolana zusammen, die von 2. bis 11. Oktober im Golf von Triest stattfindet. Die „Amerigo Vespucci“ gilt als eines der bekanntesten Symbole der italienischen Marine. Ihr Besuch soll in das Veranstaltungsprogramm rund um die Barcolana eingebettet werden. Die weltgrößte Segelregatta wird seit 1969 jährlich ausgetragen, das Hauptrennen findet heuer am Sonntag, den 11. Oktober, statt.

Für die „Vespucci“ ist Triest kein unbekannter Hafen. Bereits bei der 50. Ausgabe der Barcolana im Jahr 2018 war das Schiff zu Gast. Damals sorgte sein Auftritt für zusätzliche Aufmerksamkeit bei der Jubiläumsregatta, die einen Guinness-Weltrekord für die größte Segelregatta der Welt aufstellte. 2019 kehrte das Schiff nach Triest zurück, 2022 gab es sogar das Startsignal für die Barcolana. Im März 2025 wurde die „Vespucci“ nach einer vorangegangenen Weltreise erneut in Triest empfangen. Mehr als 1300 Segel-, Motor- und Ruderboote begleiteten das Schiff damals in den Golf. Für ein spektakuläres Bild sorgte zudem ein Überflug der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori.

Ende der Weltreise im Vorjahr

Im Zeichen des Segelsports

Triest erwartet in diesem Herbst neben der Barcolana noch ein weiteres internationales Segelereignis: Die „Marina Militare Nastro Rosa Veloce“ startete am 25. September in Genua und wird erstmals in ihrer Geschichte am 9. Oktober in Triest ins Ziel gehen.

Die „Amerigo Vespucci“ wurde 1931 in Dienst gestellt und dient der italienischen Marine vor allem als Schulschiff für den Offiziersnachwuchs. Das 101 Meter lange Dreimast-Vollschiff ist nach dem italienischen Seefahrer Amerigo Vespucci benannt. Neben der Ausbildung von Marinekadetten repräsentiert es Italien bei internationalen Hafenbesuchen und maritimen Veranstaltungen. Von 2023 bis 2025 absolvierte die „Vespucci“ eine Weltreise.