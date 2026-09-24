Feuerwehrmann bemerkte Brand in Maria Lankowitz und griff sofort ein

Hauptlöschmeister Martin Kranzelbinder bemerkte einen Akkubrand bei seinem Nachbarn in Puchbach und begann umgehend mit den Löscharbeiten.

Durch sein rasches Eingreifen hat ein Feuerwehrmann am Dienstagabend im Ortsteil Puchbach in der Gemeinde Maria Lankowitz größeren Schaden verhindert. Kurz nach 18 Uhr bemerkte Martin Kranzelbinder, Hauptlöschmeister des Fachdienstes, von seinem Fenster aus eine schwarze Rauchwolke. Er setzte den Notruf ab, eilte mit Feuerlöscher und Gartenschlauch zu seinem Nachbarn und begann sofort mit den Löscharbeiten.

Da es zu einem Akkubrand gekommen war, kühlte Kranzelbinder den Akku bis zum Eintreffen der FF Maria Lankowitz weiter mit Wasser. Seine Kameraden kontrollierten den Bereich anschließend mit einer Wärmebildkamera und legten den Akku zur weiteren Kühlung in ein Wasserbad.

1 / 2 Eine Mülltonne wurde durch den Brand stark beschädigt. Kranzelbinder und seine Kameraden der FF Maria Lankowitz verhinderten Schlimmeres. © Feuerwehr Maria Lankowitz

Eigenschutz hat Priorität

Unter der Einsatzleitung von Oberbrandinspektor Daniel Gspurning standen zehn Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Die Feuerwehr betont, wie wichtig Aufmerksamkeit, Zivilcourage und rasches Handeln im Ernstfall sein können. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass der Eigenschutz immer oberste Priorität hat.