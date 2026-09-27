Kinderwunsch als Politikum: Sind wir dem Staat Kinder schuldig?

Die Geburtenrate sinkt weiter, der Kinderwunsch ebenso. Gleichzeitig braucht die Gesellschaft dringend Nachwuchs. Vor allem auf Frauen lastet damit immer mehr Druck.

„Wann wirst du denn endlich schwanger?“ Diese Frage bekommt Michelle Kammerhofer in ihren 30ern in Dauerschleife gestellt. Kein Thema, kein Gespräch bleibt davon unberührt. Ihre ganze Persönlichkeit, ihr Dasein wird auf eine potenzielle Mutterschaft reduziert. So beschreibt die 40-Jährige die vergangenen Jahre ihres Lebens. Heute ist sie sich sicher: Sie möchte keine Kinder, keine Mutter sein, will ein anderes Lebensmodell wählen. Davon wird sie niemand abbringen. Mit ihrer Entscheidung ist die Grazerin nicht allein, immer mehr Frauen entscheiden sich wie sie.

Sinkende Geburtenraten sind nicht neu. In der Steiermark erblickten im Jahr 2025 9680 Kinder das Licht der Welt. Um 258 weniger als 2024. Setzt sich dieser Trend fort, wird zukünftig jede dritte Frau in der Steiermark keine Kinder mehr bekommen, so die Prognose von Martin Mayer, Referatsleiter der Landesstatistik.

Ich fühle eine große Freiheit und Gestaltungslust in mir — Michelle Kammerhofer

Zwischen höchstpersönlicher Entscheidung und Politikum

Fest steht: Kinderkriegen ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Trotzdem fühlt sich die Politik oft bemüht, sich einzuschalten. In Frankreich versendet Präsident Macron Briefe an alle 29-Jährigen, um sie mehr oder weniger ans Kinderkriegen zu erinnern. In Österreich übernimmt diese Rolle Familienministerin Claudia Bauer, die mehr „G‘spür“ bei der Familienplanung fordert. Die öffentliche Debatte wirft immer öfter die Frage auf: Sind wir der Gesellschaft, dem Staat Kinder schuldig?

© Privat Michelle Kammerhofer hat sich bewusst für ein Leben ohne Kinder entschieden

Kammerhofer ist sich sicher, dass sie auf anderen Wegen zur Gesellschaft beitragen kann. „Ich fühle eine große Freiheit und Gestaltungslust in mir.“ Sie möchte ein selbstbestimmtes Leben führen, mit einem Kind für sie nicht vorstellbar. „Ich habe gemerkt, dass Frauen, sobald sie das erste Kind bekommen, stark von strukturellen Hürden betroffen sind und man sich dem nicht entziehen kann.“

Frauen sind in der Debatte oft die Schuldigen

Blickt man auf sinkende Geburtenraten, werden Frauen schnell als die Schuldigen auserkoren, die Debatte auf ihren Schultern ausgetragen. Das sagt Uni-Graz-Soziologin Katharina Scherke. Und das, obwohl sich auch beim Kinderwunsch der Männer viel bewegt hat.

Laut dem Institut für Familienforschung hat sich die Zahl der Männer unter 30, die kinderlos bleiben möchten, in den vergangenen Jahren verdoppelt. Thematisiert wird der Kinderwunsch von Männern dennoch kaum. „Es ist ein sehr traditionelles Geschlechtermodell, das hier immer noch in vielen Debatten auftaucht, das Frauen hauptsächlich mit Mutterschaft assoziiert und die fehlende Mutterschaft als fragwürdig darstellt“, meint Scherke. Eine Ungleichheit, denn immerhin gehören zum Kinderbekommen immer zwei.

Frauen tragen mehr Last in der Care-Arbeit

Ist das Kind einmal da, schaut die Realität oft anders aus. Bei der Care-Arbeit leisten Frauen nach wie vor den größeren Teil. „Frauen nehmen, wenn sie Kinder bekommen, Einschnitte in der Berufslaufbahn in Kauf, die später häufig auch mit niedrigen Pensionen einhergehen und auch mit einer Abhängigkeit vom Partner“, sagt Scherke. Nicht alle wollen das.

© Klz / Stefan Pajman Katharina Scherke ist Soziologin an der Uni Graz

Den einen Grund, warum Frauen sich gegen Kinder entscheiden, gibt es nicht. Marie Louise Valtan konnte schon als Mädchen den Wunsch ihrer Freundinnen, später selbst Kinder zu haben, nicht teilen. Daran hat sich nichts geändert. Die Verantwortung, das Risiko einer Schwangerschaft und ihre leichten Depressionen bestärken sie zusätzlich. „Ich kann nicht versprechen, dass ich immer zu 100 Prozent da bin, wenn das nicht gegeben ist, ist es für das Kind nicht fair“, sagt die 26-Jährige, die in Graz lebt.

Ich möchte lieber mit 50 bereuen, kein Kind zu haben, als eines zu bekommen und zu denken, es war ein riesiger Fehler — Marie Louise Valtan

Trotz allem wird ihre Entscheidung oft nicht ernstgenommen. „Ich glaube, dass es gerade bei älteren Frauen ein Faktor ist, dass sie früher nicht wirklich eine Wahl hatten, diese aber vielleicht auch gerne gehabt hätten.“ Für sie ist jedenfalls klar: Solange der Wunsch nicht aufkommt, wird sie kein Kind bekommen. „Ich möchte lieber mit 50 bereuen, kein Kind zu haben, als eines zu bekommen und zu denken, es war ein riesiger Fehler“. Das Argument, im Alter allein zu sein, lässt sie nicht gelten. Denn ein Kind ist keine Garantie.

„Familie ist, was man sich kreiert“

Diese Meinung teilt auch die Wahlgrazerin Jana, die anonym bleiben möchte. Für sie kann Familie weit mehr sein als eigene Kinder. „Familie ist das, was man sich kreiert, da zählen auch Freundinnen und Freunde dazu, aber auch meine Eltern und Geschwister oder später auch der Partner“, sagt die 27-Jährige.

© Privat Marie Louise Valtan hat nie einen Kinderwunsch verspürt

Gesellschaft braucht Nachwuchs: Geburten nicht der einzige Weg

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die gesamte Gesellschaft, das soziale Sicherungssystem, der Arbeitsmarkt, das Pensionssystem, all das ist auf ein Bevölkerungswachstum oder zumindest einen Bevölkerungserhalt ausgelegt. Die Geburtenrate ist aber nur ein Zahnrad, um das außer Balance geratene System wieder einzupendeln. „Migration wird sehr oft als Problem wahrgenommen, dabei wäre sie hier Teil der Lösung und ist es bereits“, sagt Scherke.

Zudem können nicht nur die Jungen in das System einzahlen. „Man muss hier allgemein gesellschaftlich breiter denken und auch über die vielfach vorhandene Leistungsfähigkeit von älteren Menschen und gleichzeitig fehlenden Jobangeboten für diese diskutieren“, sagt Scherke. Zudem sind weniger Kinder nicht unbedingt ein Nachteil. Denn weniger Kinder bedeuten auch, dass in diese Kinder mehr investiert werden kann – mehr Zeit, mehr Ausbildungsqualität. Auch das gehe in der aktuellen Debatte oft unter. Die Verantwortung liegt also weder allein bei den Frauen noch allein bei den Kindern.