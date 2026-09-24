Ausgebrannt: Kerzenhändler PartyLite ist insolvent

Der Kerzenhändler PartyLite ist auch in Österreich insolvent. Wegen verkaufter Gutscheine gibt es zahlreiche Gläubiger.

Der Kerzendirektvertrieb PartyLite hat nach Deutschland nun auch in Österreich Konkurs angemeldet. Die PartyLite Handelsgesellschaft, eine Tochter der Schweizer PartyLite Trading S.A. und Teil eines internationalen Konzerns im Bereich Home Decor und Duftprodukte, soll geschlossen werden, wie AKV und KSV mitteilen.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt laut den Kreditschützern mindestens 700.000 Euro. Für rund eine Stunde galt die PartyLite-Insolvenz am Donnerstag aber – fläschlicherweise – als „größte Wiener Insolvenz im Jahr 2026“, wie es hieß. Der Grund? Im Insolvenzantrag, auf den sich dei Gläubigerschützer berufen hatten, ist es offenbar zu einem „Zahlendreher“ gekommen: Statt der 700.000 Euro Passiva wurden 700 Millionen Euro angeführt.

PartyLite vertrieb unter anderem Duftwachskerzen, unparfümierte Kerzen, Raumdüfte, weitere Wachsprodukte und Zubehör. Der Verkauf lief vor allem über selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner sowie über einen Online-Shop. Im August 2026 stellte laut Antrag ein wichtiger IT-Dienstleister wegen offener Forderungen seine Leistungen ein. Dadurch konnten unter anderem Bestellungen und Abrechnungen nicht mehr abgewickelt werden. Der Online-Shop wurde daraufhin geschlossen und der operative Betrieb eingestellt. Als Grund für die finanzielle Lage nennt die Antragstellerin die Entscheidung des US-amerikanischen Konzern-Eigentümers, sich aus dem europäischen Markt zurückzuziehen.

Von der Insolvenz betroffen ist laut AKV und KSV1870 aufgrund von Gutscheinen eine Vielzahl an Gläubigerinnen und Gläubigern. Zum Zeitpunkt der Antragstellung war ein Dienstnehmer beschäftigt.