Künftiger Kages-Chef ordiniert weiter: „Will Kontakt zur Basis halten“

In wenigen Tagen wird Erich Schaflinger offiziell Vorstandsvorsitzender der Kages. Mit zwei anderen steirischen Top-Kardiologen ist er einmal wöchentlich weiterhin in seiner Praxis tätig – auf Kasse.

Mit 1. Oktober übernimmt Erich Schaflinger, bisher Ärztlicher Leiter des Spitalsverbundes Hochsteiermark mit den Standorten Leoben, Bruck an der Mur und Mürzzuschlag, offiziell den Vorstandsvorsitz der Steiermärkischen Krankenanstalten Gesellschaft m.b.H. (Kages).

Damit begibt er sich nicht nur auf ein politisches Minenfeld, sondern wird auch Chef von rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Land. Abseits der öffentlichen Termine rund um die Bestellung hat der gelernte Internist schon beim Hearing für diesen Job ein paar Pflöcke eingeschlagen.

„Geht nicht ums Geld“

„Ich habe mir, wie mein Vorgänger Gerhard Stark, ausbedungen, dass ich auch weiter als Arzt tätig sein kann“, erklärt Schaflinger. Er betreibt in St. Barbara im Mürztal ein Institut für Herz- und Gefäßerkrankungen.

Dort kann man ihn weiterhin als praktizierenden Facharzt treffen. „Ich möchte einmal pro Woche dort weiterarbeiten und Patientinnen und Patienten betreuen“, sagte Schaflinger vor einer Runde von rund 20 Medizinerinnen und Medizinern aus der Obersteiermark.

Ums Geld gehe es ihm dabei nicht, ergänzt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. „Wir arbeiten dort auf Kasse, das war bisher schon so und bleibt so.“ Schon als Primar sei ihm der direkte Draht zu den Patienten abseits des Spitalsbetriebs wichtig gewesen. „Dort erfährt man die Sorgen der Leute direkter, sie sprechen viel offener an, wenn etwas nicht funktioniert.“

Feedback für den Vorstandsjob

Das betreffe insbesondere auch das Gesundheitssystem. „Ich will diesen Kontakt zur Basis halten“, so der 67-Jährige, der als durchaus fit gilt und nach wie vor täglich eine Stunde Sport macht, Klettern und Kampfsport inklusive.

Mit ihm am Mürztaler Institut sind zwei steirische Top-Kardiologen tätig: Einerseits Martin Andreas, Leiter der Herzchirurgie in Graz, wo das komplette Spektrum der Herzoperationen mit minimalinvasiven Eingriffen samt Transplantationen gemacht wird.

Keine Wahlarzt-Praxis

Darüber hinaus ist auch Gert Klug, Vorstand für Innere Medizin am LKH-Standort Bruck, bei Schaflinger an Bord. „Ich sehe die Zusammenarbeit dort als Chance, um die lückenlose, abgestufte kardiologische Versorgung weiter zu stärken“, sagt er. Und was für einen Mediziner seines Zuschnitts doch eher selten ist: Auch er arbeitet dort auf Kasse.