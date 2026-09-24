Trumps Grimassen sorgen bei Xi-Empfang für Spott

US-Präsident Donald Trump wollte mit seinem persönlichen Empfang für den chinesischen Staatschef Xi Jinping pompöse Bilder erzeugen - stattdessen rief er Spott hervor. Tausende Internetnutzer teilten Videoaufnahmen, auf denen Trump am Mittwoch auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews bei Washington beim Lärm durch den Überflug von Kampfjets gequält das Gesicht verzieht, während Xi völlig ungerührt neben ihm steht.

© APA/AFP US military personnel unroll the red carpet at the bottom of the stairs of an Air China plane carrying Chinese President Xi Jinping at Joint Base Andrews in Maryland on September 23, 2026. Xi is visiting the United States from September 23 to 25. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP)