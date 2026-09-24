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Trumps Grimassen sorgen bei Xi-Empfang für Spott
US-Präsident Donald Trump wollte mit seinem persönlichen Empfang für den chinesischen Staatschef Xi Jinping pompöse Bilder erzeugen - stattdessen rief er Spott hervor. Tausende Internetnutzer teilten Videoaufnahmen, auf denen Trump am Mittwoch auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews bei Washington beim Lärm durch den Überflug von Kampfjets gequält das Gesicht verzieht, während Xi völlig ungerührt neben ihm steht.