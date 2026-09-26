Streng geheim: Im Bett von Mick Jagger

Bungalow Nummer 21 im Tandjung Sari auf Bali – näher kommt man Mick Jagger wohl nicht mehr.

Sagen wir mal so, es gibt mehrere Bungalows, die in der Ziehung sind, aber die Nummer 21, die ist der große Favorit in diversen Urlaubsforen. Und ganz ehrlich, manchmal will man es nicht so genau wissen, wenn man ihn hat, den Bungalow, den Mick Jagger bewohnt haben soll. Anfang der 1960er-Jahre waren es vier Häuschen, die Wija Wawo-Runtu aus Jakarta für seine Familie und Freunde gebaut hat. Daraus entstand wenig später das legendäre Hotel Tandjung Sari, eines der ersten Boutique-Hotels auf Bali. „Das Wohnzimmer“ am Strand nannten es die Stars, die hier vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren zu Gast waren, darunter Mick und Bianca Jagger, Annie Lennox (auch Bungalow 21!), David Bowie, Yoko Ono, Ringo Starr und wen es halt sonst noch ins damalige Fischerdörfchen im Südosten der Insel verschlagen hat.

© Susanne Rakowitz Welche Lieder auch immer hier entstanden sind: Terrasse von Bungalow 21

Im Tandjung Sari hat man dem auf Bali allseits präsenten Drang nach Expansion bislang widerstanden. Das Hotel hat sich seinen privaten Charme bewahrt, die Bungalows atmen eine generationenüberdauernde balinesische Handarbeit. Allabendlich werden schwere Holzmöbel auf den kleinen, feinen Strand geschleppt – man diniert schließlich stilvoll, auch wenn man die Zehen dabei in den Sand steckt. Sich zur Ruhe gebettet, hört man des Nachts das Meer vor der Haustür rauschen. Möglicherweise war es aber auch der Geist von Mick Jaggers Tinnitus, der lieber hier geblieben ist.