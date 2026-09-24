Für den 68-jährigen Mann aus Niederösterreich kam am Donnerstagvormittag jede Hilfe zu spät. Seine Gattin hatte vom Ufer aus Alarm geschlagen.

Zu einem tödlichen Badeunfall ist es am Donnerstag in Kärnten gekommen. Gegen 8.30 Uhr schwamm ein 68-jähriger Urlauber aus Niederösterreich im Klopeiner See. Der Mann hatte eine Rettungsboje bei sich. Seine Frau beobachtete ihn vom Ufer aus. Plötzlich bemerkte sie, dass sich ihr Ehemann nicht mehr bewegte und von der Boje über Wasser gehalten wurde.

Die Frau alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die Wasserrettung konnte den 68-Jährigen rasch bergen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb der Schwimmer.