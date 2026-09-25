Max Kühner zur Premier Jumping League: „Was kommt da wirklich auf uns zu?“

Die geplante und hochdotierte Premier Jumping League war vor dem Halt der Global Champions Tour in Wien ein großes Thema.

Sie bildet die größte Bühne, die es im Springreitsport gibt: die Global Champions Tour. Von heute bis Sonntag sieht man die besten Sportpferde der Welt samt ihren menschlichen und nicht minder begabten Begleitern vor dem Schloss Schönbrunn. Doch im Hintergrund wird eine zweite, noch weit größere Bühne aufgebaut: Dass US-Milliardär Frank McCourt mit der Premier Jumping League die Besten der Zunft lockt, war vor dem heutigen Teambewerb ein großes Thema.

Die Global Champions Tour bildet seit 20 Jahren so etwas wie die Königsklasse des Springreitens. Monetär soll das ab 2027 geplante Format in neue Sphären vordringen: Die Global Champions League schüttet im Jahr 2026 ein Preisgeld von 36 Millionen Euro aus – die neue Liga lockt mit 100 Millionen Euro. Laut Informationen der Deutschen Presseagentur haben sich bereits 180 Reiter bei der neuen Liga registrieren lassen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Namen Max Kühner und Katharina Rhomberg genannt. Der für Österreich startende Deutsche Kühner ist aktuell die Nummer 22 der Welt, Rhomberg liegt auf Rang 71. Vor der Konkurrenz in Wien gab sich Kühner jedoch noch zurückhaltend – noch stünden zu viele Fragen im Raum. „Was kommt da wirklich auf uns zu?“, formuliert der 52-Jährige wohl die zentralste. Denn der Turnierkalender werde genau geplant. „Gute Pferde machen 12 bis 14 Turniere im Jahr. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich relativ viele Pferde habe, deswegen kann ich relativ viel planen, aber es muss alles zusammenpassen“, sagt er und meint: „Und das müssen wir dann eben bewerten und danach unseren Turnierkalender ausrichten.“ Dass der Sport sich auf diesem Wege weiterentwickeln kann, bewertet Kühner positiv: „Es ist vielleicht ein Kompliment an den Sport, dass da vielleicht noch mehr drinsteckt, dass man den Sport auch einer neuen Zielgruppe und einer breiteren Masse zugänglich macht.“ Wien-Veranstalterin Sonja Klima meinte: „Man wird sehen, wohin die Reiter tendieren.“

Kühner erstmals mit „Vivo de Muze PS“

Den Teambewerb und den Grand Prix am Sonntag bestreitet Kühner mit einem Neuling: Für den zehnjährigen Wallach „Vivo de Muze PS“ ist es der erste Fünf-Sterne-Grand-Prix. Kühner ist zuversichtlich: „Es ist jetzt Zeit, es in diese Sphären zu bringen. Hier soll es passieren.“