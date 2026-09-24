Äthiopiens Armee tötet bei Angriff 272 Tigray-Rebellen

Die äthiopische Armee hat eigenen Angaben zufolge 272 Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) getötet, die eine Offensive in den nahe von Tigray gelegenen Regionen Amhara und Afar im Nordwesten Äthiopiens gestartet hatte. Truppen der TPLF hätten mehrere Orte in der Region Nord-Wollo angegriffen, einem an Tigray grenzenden Gebiet in Amhara, erklärten die äthiopischen Streitkräfte am Donnerstag auf Facebook.

© APA/AFP Die Kämpfe in Tigray gehen weiter