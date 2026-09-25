Treffen in München: Was plant Netflix mit Heidi Klum?

Heidi Klum und Netflix-Chefin Katja Hofem trafen sich zum exklusiven Dinner. Hinter verschlossenen Türen soll es um eine mögliche Zusammenarbeit gegangen sein.

Es war ein Treffen, das in der deutschen TV-Branche für Gesprächsstoff sorgen dürfte. Am Mittwochabend, 23. September, trafen sich Heidi Klum und Netflix-Chefin Katja Hofem zu einem gemeinsamen Dinner in München.

Schauplatz des Abends war das Restaurant „The Spice Bazaar“ unweit der Maximilianstraße. Hofem soll Klum eingeladen haben. Begleitet von einer kleinen Gruppe Vertrauter verbrachten die beiden mehrere Stunden miteinander. Gegen 22 Uhr verabschiedeten sie sich gut gelaunt – inklusive herzlicher Umarmung.

Doch offenbar ging es bei dem Abend nicht nur ums Essen.

Netflix zeigt großes Interesse an Klum

Nach Informationen aus dem Umfeld des Treffens soll Netflix an einer Zusammenarbeit mit Heidi Klum interessiert sein. Im Gespräch seien demnach verschiedene Formate, die Klum als Moderatorin, Produzentin oder vor der Kamera einbinden könnten.

Eine konkrete Vereinbarung soll bislang allerdings noch nicht unterschrieben worden sein. Welche Idee hinter den Gesprächen steckt, ist ebenfalls offen.

Für Netflix wäre Klum ein prominenter Name mit internationaler Strahlkraft. Klum - Model, Moderatorin und Produzentin - ist seit Jahrzehnten im Fernsehen präsent und arbeitet regelmäßig auch an internationalen Projekten.

Klum derzeit besonders gefragt

Klum steht derzeit im Rampenlicht. Neben ihren internationalen Model- und Werbeengagements ist sie als TV-Persönlichkeit und Produzentin aktiv. Erst vor wenigen Tagen stand sie mit ihrem „HeidiFest“ zur Primetime bei RTL im Mittelpunkt.

Auch Hofem kennt den deutschen Fernsehmarkt seit vielen Jahren. Als Netflix-Verantwortliche in Deutschland gehört sie zu den wichtigen Entscheiderinnen der hiesigen Streamingbranche.