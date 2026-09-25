Ideen, Mut und Unternehmergeist in Murtal und Murau

Gründen daham: Seit drei Jahren begleitet die Gründerinitiative des Regionalmanagements Menschen aus der Region auf ihrem Weg von der Idee bis zum eigenen Unternehmen. Nun wurde zu einer Jubiläumsveranstaltung geladen.

Wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, braucht mehr als nur eine Idee – vor allem braucht es Mut und praxisnahes Rüstzeug. Dass Unternehmergeist in der Region durchaus vorhanden ist, zeigte die Jubiläumsveranstaltung zu „3 Jahre Gründen daham“ des Regionalmanagements Murau Murtal in der Stadtbibliothek Zeltweg.

Rund 180 angehende und bereits etablierte Selbstständige wurden in den vergangenen drei Jahren begleitet. „Besonders freut mich zu sehen, wie gut es unseren Jungunternehmern geht – egal, ob sie noch in der Entstehungsphase stecken oder schon richtig durchgestartet sind“, zog Regionalmanagement-Vorsitzender Thomas Maier (FPÖ) Bilanz.

Schwachpunkte und Schubladen

Das Erfolgsrezept liegt in der praxisnahen Begleitung durch Vorträge und individuelle Eins-zu-eins-Coachings zu Finanzierung, Recht oder Versicherung, wie es bei der Veranstaltung hieß. Geschäftsführer Günter Leitner brachte die Philosophie auf den Punkt: „Es ist völlig normal, dass man bei einer Unternehmensgründung Schwachpunkte hat. Wichtig ist, sie frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.“ Man wolle schlicht nicht hinnehmen, dass gute Ideen daheim in der Schublade verstauben. Worte wie „Zukunftsmut“ und „Zuversicht“ prägten den Abend.

Das A und das O

Wie weltweiter Erfolg aus der Region heraus gelingt, schilderte Keynote-Speaker David Kargl („Kühbreinmost“). Sein Rat: „Einfach machen ist oft wichtiger als ein lückenloser Plan. Das Anfangen ist das A und O – der Rest ergibt sich meist aus der Dynamik.“

Um den Weg in die Selbstständigkeit ganz konkret zu erleichtern, vergibt die Initiative Gutscheine für professionelle Einzel-Coachings – gestaffelt je nach Entwicklungsphase von der ersten Idee bis zur Unternehmensfestigung. Ob IT, Handwerk, Medizin oder Stilberatung: Die Teilnehmenden waren sich einig, wie vielfältig die Wirtschaftsregion ist.