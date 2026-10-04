Der zwölfjährige Endurofahrer Maximilian Dorfer holte bei der diesjährigen Europameisterschaft den dritten Platz. Wenn es nach ihm geht, war das gerade erst der Anfang.

Maximilian Dorfer hat ein großes Ziel. Der zwölfjährige Schüler der Sportmittelschule Trofaiach fuhr diesen Sommer bei der Mini Enduro-Europameisterschaft in Frankreich, Ungarn und Deutschland auf den dritten Platz. Das war für ihn aber gerade erst der Anfang.

Zum ersten Mal saß der Trofaiacher Bursche mit drei Jahren auf einer Enduro. Sein erstes Rennen fuhr er mit sechs. „Mein Papa ist schon immer Motorrad gefahren und seit ich auf der Welt bin, fährt meine Schwester Viktoria Motocross“, erklärt er die frühe Faszination. Angst hatte er nie: „Es gibt immer die Chance, dass du dir wehtust, aber damit musst du rechnen, wenn du das machst.“ Auch Mama Corinna Dorfer sieht die Hobbys ihrer Kinder entspannt: „Natürlich haben wir schon genug Knochenbrüche und Operationen gehabt, aber das kann dir beim Stiegensteigen auch passieren.“ So lange die Verletzungen „reparabel“ sind, sei es nicht so tragisch.

Maschinen wachsen mit

Seit seinen ersten Rennen ist nicht nur er, sondern auch die Maschinen, mit denen er fährt, gewachsen. Zu Beginn saß er noch auf einer 50 Kubikzentimeter Hubraum Maschine, seinen ersten Titel fuhr er mit einer 65 ccm Maschine ein und bei der EM holte er mit einer 85 ccm Maschine den dritten Platz in der Gesamtwertung. Spaß mache es ihm aber auf allen: „Wenn du unter den vorderen Fünf bist und dich mit den Anderen Battles lieferst, dann fühlt sich das einfach gut an.“

Wenn du unter den vorderen Fünf bist und dich mit den Anderen Battles lieferst, dann fühlt sich das einfach gut an. — Maximilian Dorfer , Endurofahrer aus Trofaiach

Ein großes Vorbild für Maximilian ist seine Schwester Viktoria Dorfer. Die professionelle Fahrerin hat bereits mehrere Erfolge beim Erzbergrodeo gefeiert und steht Maximilian beim Training zur Seite. „Wir haben fast jedes Mal zusammen trainiert. Sie hat mir das Motorradfahren eigentlich beigebracht“, erzählt der junge Fahrer. Inzwischen sei er schon fast gleich schnell wie sie.

Erster Erfolg bei der EM

Der Mini Enduro European Cup, wie die Meisterschaft offiziell heißt, fand dieses Jahr in drei verschiedenen europäischen Städten statt. Den Anfang machte die französische Gemeinde Saint-Pierre-Lafeuille, nahe Toulouse. Neun Fahrer starteten auf der Strecke. „Wir sind hingekommen ohne Erwartungen“, berichtet Dorfer. Deshalb sei die Enttäuschung über einen sechsten und siebten Platz bei dem zweitägigen Bewerb nicht so groß gewesen. Trotzdem hoffte der Zwölfjährige auf mehr Erfolg bei der nächsten Strecke.

© KK Maximilian Dorfer ist der jüngste Österreicher mit einer EM-Medaille

Dieser Erfolg sollte im ungarischen Nagytarcsa nicht lange auf sich warten lassen. „Das war eigentlich das beste Wochenende des Jahres“, sagt Dorfer. Und das Ergebnis gibt ihm recht: An beiden Tagen fuhr der Trofaiacher auf den dritten Platz unter der europäischen Konkurrenz. Als er bei der dritten Station in Großlöbichau in Deutschland ebenfalls gut abschnitt, reichte es für den dritten Platz in der Gesamtwertung.

Auch wenn Maximilian Dorfer in Österreich bereits einiges gewonnen hat, war die EM für ihn besonders. Vor allem die vielen Fans haben ihn begeistert. „In Frankreich war das extrem. Da sind die Menschen in zwei, drei Reihen die ganze Strecke entlang gestanden und einige haben Trompete gespielt. Das war schon cool.“ Er wünsche sich auch in Österreich mehr Besucherinnen und Besucher für den Motorsport.

Gemeinsam macht es am meisten Spaß

Besonders gefallen ihm beim Endurofahren aber nicht nur die Strecken und der Nervenkitzel, sondern auch die Gemeinschaft: „Du bist einmal draußen von daheim und hast Freunde, mit denen du fahren kannst.“ Bei der EM habe er einige neue Bekanntschaften gemacht, erzählt er lächelnd: „Jetzt habe ich internationale Freunde aus Schweden und Spanien.“

Trotzdem geht es ihm am Ende auch ums Gewinnen. Mit 13 Jahren darf er bei der Österreichischen Enduromeisterschaft teilnehmen. „Darauf trainiere ich jetzt hin, weil ich möchte nächstes Jahr schon Staatsmeister werden“, erklärt Dorfer, „und dann 2028 Super Enduro WM.“ Die Konkurrenz sei stark, aber eines ist für den Zwölfjährigen klar: „Das Ziel ist, Weltmeister zu werden.“