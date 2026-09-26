Täglich Spanferkel: Weststeirische Gastgeber eröffnen zweites Gasthaus

Mihaela Stijak und Petar Todic eröffnen am 3. Oktober zusätzlich zu ihrer Trattoria „Tzia Maria“ in Maria Lankowitz das „Gasthaus Fann“ in der Seestraße in Köflach.

Das Ehepaar Mihaela Stijak und Petar Todic verfolgt in der Lipizzanerheimat eine besondere Mission: „Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen aus dem Bezirk Voitsberg nicht mehr in den Urlaub fahren müssen, um authentische internationale Küche serviert zu bekommen“, sagen sie. Nun erweitern sie ihr Angebot und eröffnen zusätzlich zu ihrer Trattoria „Tzia Maria“ in Maria Lankowitz ein zweites Lokal in Köflach. Am 3. Oktober eröffnen sie das „Gasthaus Fann“ in der Seestraße 4.

„Wir wollen dazu beitragen, den Bezirk wieder zu beleben, und bedanken uns bei allen Menschen aus der Region, die uns dabei unterstützen. Dieses Vertrauen wollen wir mit hoher Qualität und großem Engagement rechtfertigen“, sagt Petar Todic. Die Küche seines Herkunftslandes wird sich auch in der Speisekarte widerspiegeln. „Es wird unter anderem Ćevapčići und Suppen auf serbische Art, wie Kalbs- oder Bohnensuppe, geben. Außerdem wird es täglich Spanferkel und gutbürgerliche österreichische Gerichte geben“, kündigt der Gastronom an.

1 / 9 Koch Vladimir Gogić und Petar Todic vor dem Gasthaus Fann in Köflach. © KLZ / Jakob Kriegl

Wir wollen dazu beitragen, den Bezirk wieder zu beleben. — Mihaela Stijak und Petar Todic

Das Gasthaus verfügt über eine Terrasse und bietet Platz für bis zu 70 Gäste. Alle Speisen können auch zum Mitnehmen bestellt werden. Weitere Highlights sind zahlreiche Bier- und Rumspezialitäten. Dazu gibt es Säfte aus der Region und Limonaden von der Limonade Brantl GmbH.

Trattoria bleibt geöffnet

„Die Tzia Maria bleibt selbstverständlich weiterhin sieben Tage in der Woche geöffnet“, betonen Todic und Stijak. Die beiden freuen sich, ihre Gäste in Zukunft sowohl in der Trattoria in Maria Lankowitz als auch im neuen Gasthaus in Köflach begrüßen zu dürfen. Die Eröffnung des Gasthauses Fann findet am 3. Oktober ab 11 Uhr statt.