Mürztaler Schwimmmeisterschaften: Sport und gelebte Inklusion

Im Kapfenberger Hallenbad fanden unlängst die 11. Mürztaler Schwimmmeisterschaften statt. Rund 70 Athletinnen und Athleten aus elf Einrichtungen und vier Bundesländern nahmen an den Bewerben teil.

Die Veranstaltung wurde vom Organisationsteam der Lebenshilfe Mürztal und vom Verein Sportbündel durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedlichsten Alters zeigten bei den Bewerben ihr Können und sorgten für einen sportlich spannenden Tag.

Neben dem sportlichen Wettbewerb standen vor allem die Freude an der Bewegung, Begegnung und das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt. Ein Höhepunkt war der Unified-Bewerb, bei dem gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der HLW Krieglach an den Start gegangen wurde.

„Das gemeinsame Schwimmen machte einmal mehr sichtbar, wie Sport Menschen verbindet und Begegnungen auf Augenhöhe ermöglicht“, sagt Martin Sommerauer vom Sportbündel. Ein besonderer Dank gelte allen Helfenden, der Stadtgemeinde Kapfenberg, der HLW Krieglach, der Österreichischen Lebensrettungsgesellschaft sowie den Sponsoren, die zum Gelingen beigetragen haben.