Grazer (16) wurde von Restaurant um Überstunden geprellt

Unerlaubte Überstunden, keine geregelten Pausen: Grazer klagte mit Hilfe der Arbeiterkammer Steiermark das Gastrounternehmen. Mit Erfolg.

Ein kleiner Nebenjob, viel Ärger: Mit seinen 16 Jahren verdiente sich ein Grazer bei einem Gastrounternehmen in der Landeshauptstadt etwas dazu, war als fleißige Aushilfe beim Service tätig. Nach einvernehmlicher Beendigung des Jobs allerdings das böse Erwachen: Die geleisteten Überstunden sind ihm vom Ex-Chef nicht ausbezahlt worden. Der junge Grazer fühlte sich geprellt und wandte sich an die Arbeiterkammer Steiermark.

„Der Gastro-Betrieb wurde von uns aufgefordert, die Zahlungen zu leisten“, so Karin Ladenberger von der Arbeiterkammer (Abteilung für Jugend und Lehre) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Eine Zahlung blieb aus, es folgte deshalb die Klage bei Gericht. „Die Klage wurde von der Firma nicht beeinsprucht. Ein gerichtlicher Zahlungsbefehl folgte, dieser wurde aber ignoriert.“

Um 2500 Euro geprellt

In Summe ging es für den 16-Jährigen um rund 2500 Euro, die sich aus seinem letzten Monatslohn, anteiligen Sonderzahlungen sowie Entgelt und Zuschlägen für rund 20 Überstunden zusammensetzten. Abgesehen davon waren in diesem Nebenjob laut AK „die Arbeitszeiten nicht dem Alter entsprechend, es gab auch nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen“. Der Betrag ist schließlich exekutiert worden, dem Jugendlichen wurden die ausstehenden 2500 Euro vom (mittlerweile insolventen) Gastro-Unternehmen überwiesen.

„Das ist kein singulärer Fall“, schildert die AK-Expertin, „ähnliche Beschwerden im Themenfeld Lehre, Pflichtpraktikum und Nebenjob kommen nicht nur in der Gastro, sondern in allen Branchen vor.“