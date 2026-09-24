Vorübergehende Lösung für Radiologie am Klinikum Klagenfurt

Abteilung wird mit 1. Oktober neu aufgestellt, unter anderem mit zwei der vier Ärzte, die bereits gekündigt hatten. Suche nach weiteren Spezialisten wird intensiviert.

Vier Ärzte weg, eine Besetzung nur während der Kerndienstzeit von 7.30 bis 14.30 Uhr, ein Primar, der triagieren muss, und Patienten, die für Untersuchungen nach Graz geflogen werden müssen. An der Abteilung für Interventionelle Radiologie am Klinikum Klagenfurt drohte, wie berichtet, der komplette Kollaps.

Doch seit Donnerstag scheint es eine überraschende und zumindest vorübergehende Lösung zu geben, wie Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) nach der Sitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags bekanntgegeben hat. Neben der bereits mehrfach angekündigten langfristigen Absicherung der Abteilung, konnten sich alle Beteiligten (Land, Kabeg, Ärzte) auf drei kurzfristige Maßnahmen einigen: die unmittelbare Sicherstellung der Versorgung, den Aufbau eines stabilen Teams und die langfristige Ausbildung eigener Fachkräfte, so das Land in einer Aussendung.

Neues Team aufbauen

Zuerst wird die Abteilung mit 1. Oktober personell neu aufgestellt, samt eigenem Dienstplan: Die Leitung übernimmt ein Arzt aus dem bestehenden Team, der laut Land weiterhin für die Kabeg tätig sein wird und ein neues Team aufbauen soll. Zudem wird ein weiterer Arzt aus dem Team ebenfalls auch künftig in der Interventionellen Radiologie arbeiten. Damit bleiben zwei der vier Ärzte, die bereits gekündigt hatten, am Klinikum.

Verstärkung kommt mit einem Arzt aus dem Klinikum Villach, der einige Regel- und Nachtdienste übernehmen wird, berichtet der ORF Kärnten. Der bisherige Leiter der Interventionellen Radiologie, Luca De Paoli, der als Auskunftsperson im Landtag war, und ein weiterer Arzt bleiben bis Ende Jänner im Dienst. Sie wollen künftig als Externe weiter Leistungen im Klinikum erbringen.

Externe Spezialisten

Parallel dazu läuft die Rekrutierung weiterer Radiologen. Dabei werden auch externe Spezialisten angesprochen, um besonders die Rufbereitschaften wieder aus eigener Kraft abdecken zu können. „Unser Ziel war und ist ganz klar: Die Interventionelle Radiologie gehört an das Klinikum Klagenfurt und soll hier auch langfristig eine starke Zukunft haben. Besonders freut mich, dass wir auf Ärzte aus dem bestehenden Team und auf vorhandene Expertise aufbauen können“, sagt Prettner. Ein weiterer wesentlicher Baustein für die langfristige Absicherung ist die Ausbildung. Dafür gibt es laut Land bereits Mitarbeiter, die entsprechend aufgebaut und qualifiziert werden sollen.



Vorsichtig optimistisch, aber mit ordentlich Luft nach oben, beurteilen die anderen politischen Parteien diese vorübergehende Lösung.

ÖVP: „Das Kabeg-Management ist gefordert“

„Es ist zu begrüßen, dass eine vorübergehende Lösung gefunden wurde und die Versorgung derzeit gesichert ist. Das kann aber nur eine Zwischenlösung sein“, sagt ÖVP-Gesundheitssprecher Ronny Rull. „Hier ist das Kabeg-Management gefordert, das Department der interventionellen Radiologie so – mit Personal und Ausbildung von Ärzten – auszugestalten, dass eine lückenlose Versorgung gesichert ist.“

Team Kärnten: „Endlich das Problem erkannt“

Team Kärnten-Chef und Bürgermeister Gerhard Köfer begrüßt, „dass das Problem endlich erkannt wurde und sich endlich eine Lösung abzeichnet“. Die jetzt beschlossenen Maßnahmen seien ein Schritt in die richtige Richtung. Die Zukunftslösung müsse nachhaltig und langfristig sein: „Dazu zählt, dass mehr Ärzte für diesen so wichtigen Bereich ausgebildet und auch extern akquiriert werden. Die Kooperation mit Graz ist keine Dauerlösung, sondern nur eine Notfallmaßnahme.“

Neos: „Es braucht endlich echte Reformen“

„Es ist zu begrüßen, dass für die Interventionelle Radiologie in Klagenfurt nach Lösungen gesucht wird“, sagt Neos-Landessprecher Janos Juvan. „Die Landesregierung wird aber nicht darum herumkommen, endlich echte Reformen für das Kärntner Gesundheitssystem anzugehen. Dazu gehört, die Kliniken Klagenfurt und Villach, wie von uns vorgeschlagen, zu Zentren der Spitzenmedizin weiter auszubauen. Derzeit kostet das System sehr viel Geld, und trotzdem sind alle unzufrieden.“

FPÖ: „Notfallversorgung wird zur Lotterie“

„Interne Machtstrukturen in der Kabeg haben wichtige Notfallversorgung blockiert“, findet FPÖ-Gesundheitssprecher und Zweiter Landtagspräsident Christoph Staudacher. „Die Krisensituation an der Interventionellen Radiologie ist ein handfester gesundheitspolitischer Skandal, den das Kabeg-Management und SPÖ-Gesundheitsreferentin Beate Prettner zu verantworten haben.“ Der Fortbestand der Interventionellen Radiologie müsse nachhaltig und in umfassender Qualität 24/7 sichergestellt werden, fordert Staudacher. „Positiv hervorzuheben ist, dass das Kabeg-Management die Fehler der Vergangenheit einsieht und sich um strukturelle Verbesserungen bemüht.“