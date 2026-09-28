Säuberung von verseuchtem südsteirischem Wasser stößt auf Hürden

Noch komplexer als gedacht entpuppt sich die Sanierung des durch Löschschaum verunreinigten Grundwassers im Raum Lebring. Nun soll die Landesbehörde prüfen.

Es ist nicht so, dass man vorab von einer technisch einfachen Umsetzung ausgegangen wäre. Doch am Ende erweist sich die Angelegenheit als noch einen Ticken komplexer als zunächst angenommen. Die Rede ist von der Sanierung jenes südsteirischen Grundwasserkörpers im Gebiet zwischen Lebring und Tillmitsch, der stark mit PFAS-Chemikalien (sogenannten „Ewigkeitschemikalien“) belastet ist. Um Boden und Grundwasser wieder sauber zu bekommen, müssten nun teils durch Waldgebiete Leitungen verlegt werden, der bauliche Aufwand ist beträchtlich, das Projekt planerisch sensibel. Eine gewisse Verzögerung in der Planungsphase sei deshalb unvermeidlich, heißt es beim Land Steiermark.

Ursache der Kontamination ist jener Löschschaum, der jahrzehntelang auf dem Gelände der ortsansässigen Feuerwehrschule ausgebracht worden ist. Dass sich die Chemikalien dieses Schaums in den Böden anreichern und in der Folge ein Problem für das Grundwasser sein können, war lange Zeit nicht bekannt. Erst bei Routinemessungen fiel die Belastung 2021 erstmals auf, dutzende Brunnen im Gebiet mussten daraufhin behördlich gesperrt werden.

Betonmauern, Pumpen und Leitungen fürs Grundwasser

Die Misere löst sich nicht von selbst, weil aus den Erdschichten über den versickernden Regen ständig neue Mengen an PFAS ins Grundwasser nachströmen. Die Schadstofffahne erstreckt sich heute über rund fünf Kilometer zwischen Lebring und Tillmitsch. Wie die Kleine Zeitung bereits berichtete, hat die Landesregierung nach einer Ausschreibung die Planung eines spektakulären Sanierungsprojekts beauftragt, das es so in Österreich noch nicht gegeben hat. Das belastete Areal in Lebring wird im Osten und Westen mit Betonmauern eingegrenzt, südlich werden mehrere Sperrbrunnen gegraben. Das dort aufgefangene Grundwasser wird dann über Pumpen an die Oberfläche befördert, durch große Filteranlagen geschleust und anschließend weiter nördlich wieder zur Versickerung ausgebracht.

© Land Steiermark/Streibl Harald Eitner, Leiter des Katastrophenschutzes

Und genau dieser letzte Punkt habe sich nun als größte Herausforderung erwiesen, erläutert Harald Eitner, Leiter des steirischen Katastrophenschutzes. „Um das Wasser zum Versickern auszubringen, sind Leitungen erforderlich, die teils durch Waldgebiete verlaufen müssen. Das ist alles andere als trivial und hat die Planungen etwas verzögert.“ Im Oktober soll das Konzept aber fertiggestellt sein und der Landesabteilung 13 zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden.

Lexikon Als Ewigkeitschemikalien werden Stoffe aus der Gruppe der PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) bezeichnet. Diese Substanzen haben gemeinsam, dass sie in der Natur kaum oder überhaupt nicht abbaubar sind. Anwendung finden sie in unzähligen Bereichen, von Outdoorkleidung, Handys und Bratpfannen bis zu Medizinprodukten. Einige der Stoffe sind nachgewiesen gesundheitsschädlich, bei vielen weiteren wird das vermutet. Die möglichen Folgen reichen laut Umweltbundesamt von beeinträchtigten Immunsystemen von Kindern bis zu erhöhten Cholesterinwerten und anderen Gesundheitsschäden. Auf EU-Ebene wird daran gearbeitet, PFAS in jenen Bereichen zu verbieten, in denen ihr Einsatz nicht zwingend erforderlich ist.

Zeithorizont von Jahren bis Jahrzehnten

Auch diese Prüfung nach dem Altlastensanierungsverfahren wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bevor tatsächlich die Bagger anrollen können. Wenngleich die bauliche Umsetzung danach relativ rasch gehen soll. „Wir gehen davon aus, das in weniger als einem Jahr verwirklichen zu können“, sagt Eitner. Nur: Damit das Grundwasser dann tatsächlich wieder sauber wird, muss der Kreislauf aus Abpumpen und Versickern und neuerlichem Abpumpen jahrelang, wenn nicht gar über Jahrzehnte hinweg, laufen. Wie lange genau, weiß niemand. „Es ist ein Pilotprojekt, mit dem es noch keine Erfahrungswerte gibt“, sagt Eitner.

Offen ist auch, wie hoch am Ende die Kosten für die Sanierungsmaßnahme liegen. Klar ist nur: Das Land Steiermark muss dafür in Vorleistung gehen, dürfte den Großteil der Auslagen später aber über den Altlastensanierungsfonds des Bundes ersetzt bekommen. „Wir rechnen damit, dass der Fonds am Ende an die 90 Prozent der Kosten übernehmen wird“, sagt Eitner.