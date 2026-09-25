Schon als Schülerin entdeckte Valentina Simschitz ihr Interesse an der Politik. Heute vertritt sie die Interessen der Studierenden an der Uni Graz.

Ein Lehrer war es, der Valentina Simschitz in der Oberstufe für Politik begeisterte und sie dann auch dazu ermutigte, Schulsprecherin zu werden. „Mir war von Anfang an wichtig, mich für andere Menschen einzusetzen“, erzählt die 23-Jährige. Demokratie dürfe man nicht als selbstverständlich betrachten: „Ich habe erkannt, dass es kein Recht auf Demokratie gibt, aber eine Pflicht damit sie uns erhalten bleibt.“

Heute steht die gebürtige Kärntnerin an der Spitze der ÖH Uni Graz. Nach der Matura zog sie nach Graz, wo sie Englisch, Geografie und Ethik auf Lehramt studiert. Über eine Studienkollegin kam sie zur Studierendenvertretung, zuletzt arbeitete sie im Sozialreferat der ÖH Uni Graz, wo sie Studierende in finanziellen Notlagen unterstützte: „Ich will jedem Menschen helfen und so lange dranbleiben, bis wir eine möglichst gute Lösung gefunden haben.“ Den Vorsitz teilt sie sich mit ihren Kolleginnen Mary Weitzer und Ida Edlinger Pammer.

Studienzeit kann viele Hürden mitbringen

Die Studienzeit werde oft als schönste Zeit des Lebens bezeichnet, für viele ist das aber nicht die Realität: „In Wirklichkeit stehen viele Menschen vor ganz unterschiedlichen Hürden.“ Steigende Lebenshaltungskosten und die Vereinbarkeit von Studium und Beruf seien große Herausforderungen. „Wer mehr arbeitet, hat weniger Zeit zum Studieren“, erklärt sie, eine Erfahrung, die sie auch selbst gemacht hat. Im Sommer arbeitete sie vier Tage pro Woche in einem Kärntner Naturfreizeitpark, die übrigen drei verbrachte sie bei der ÖH in Graz.

In ihrer Funktion möchte Simschitz die ÖH vor allem sichtbarer machen: „Mir ist wichtig, dass die Leute wissen, dass es uns gibt und jederzeit zu uns kommen können.“ Dazu gehören regelmäßige Gespräche am Campus, aber auch konkrete Angebote wie ausleihbare Klimatickets und Mobilitätszuschüsse. Für das kommende Semester sind unter anderem ein Awareness-Team und eine Umfrage zu Antirassismus geplant.