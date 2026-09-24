Wien: 23-Jähriger würgte Ex-Freundin bis zur Ohnmacht
Die Frau erzählt, der Serbe habe ihr mit dem Umbringen gedroht. Der Verdächtige flüchtete und wurde später festgenommen.
Eine junge Frau ist am späten Mittwochabend in Wien-Hernals von ihrem Ex-Lebensgefährten angegriffen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden. Die 22-Jährige musste ins Spital gebracht und konnte erst dort von Polizisten befragt werden. Sie gab an, dass der 23-Jährige auf sie in der Wohnung gewartet hatte, dann aus Eifersucht auf sie losgegangen war und sie mit dem Umbringen bedroht hatte.
Der Serbe flüchtete und wurde laut Polizei an seiner Wohnadresse in Alsergrund festgenommen. Gegen ihn wurden zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
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