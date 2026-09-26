Padeltennis: Diese Spieler wurden Kärntner Meister

Yannick Maierhofer aus Völkermarkt, hat vor kurzem zusammen mit Felix Schmölzer den Titel des Kärntner Meisters im Padeltennis gewonnen.

„Vor drei Jahren habe ich mit meinen Brüdern das erste Mal Padeltennis gespielt“, erzählt Yannick Maierhofer. Der Völkermarkter ist allerdings schon seit seiner Kindheit sportlich aktiv: „Fußball und ein bisschen Tennis“ gehörten von klein auf zu seinem Alltag.

Der 21-Jährige ist seit dem letzten Sommer aber „komplett zum Padeltennis gekippt“. „Es ist lustig und macht Spaß, weil es ein taktischer Sport ist. Nicht derjenige mit der meisten Kraft ist automatisch der Beste – man muss es auch mit dem Kopf spielen“, so Maierhofer, der mit 14 Jahren in die Admira-Akademie gekommen ist.

Für Maierhofer gab es vor kurzem einen Grund zu feiern: Er erspielte sich zusammen mit Felix Schmölzer aus St. Veit bei den Herren den Titel: Kärntner Meister im Padeltennis. Die Meisterschaften fanden im Padelbase Annenheim statt. 32 Teams bei den Herren, 16 Teams im Mixed und 12 Teams bei den Damen, insgesamt 60 Teams, haben dort um den Sieg gespielt. Damit hat sich das Teilnehmerfeld gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.

Padeltennis sei auch kein Einzelwettbewerb, sondern werde immer zu zweit gespielt. Das Spiel selbst sei relativ leicht zu erlernen. „Die Grundschläge sind schnell zu erlernen“, so Maierhofer, der inzwischen auch Trainer in dieser Sportart ist, und weiter: „Es kommt schnell ein Spiel zustande. Für jeden eine Gaudi, ob er zum ersten Mal den Schläger in der Hand hält oder schon länger spielt.“ Ein Spiel dauere im Durchschnitt eine Stunde.

Mehr zum Sport: Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, wird im Doppel auf einem von Glaswänden umgebenen Court gespielt und gilt als besonders einsteigerfreundlich – erste Ballwechsel gelingen bereits nach wenigen Minuten.