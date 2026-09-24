Verbund erhöht Preise: So viel kostet Österreich-Tarif ab sofort

Strom wird teurer: Neuabschlüsse werden beim Verbund ab Donnerstag teurer. Bestandskunden sind nicht betroffen.

Der Verbund erhöht seinen Strompreis (Österreich-Tarif) für Neukunden und reagiert damit auf „die zunehmend herausfordernde Situation“ an den internationalen Energiemärkten“. Der Preis des Tarifs „V-Strom Österreich“ für Neuabschlüsse wird ab sofort (per 24. September) angepasst. Bei der Einführung im März wurde seitens der Verbund-Führung betont, dass der Strompreis (netto) unter 10 Cent liege. Für Neukunden gilt das Angebot nun nicht mehr.

Der Preis steigt von bisher 11,40 Cent inklusive Umsatzsteuer (9,50 Cent netto) auf 12 Cent brutto (10 Cent netto) im ersten Jahr. Das sind rund 5 Prozent mehr als bisher eine Kilowattstunde Strom in diesem Tarifmodell gekostet hat. Der neue Preis wird für 12 Monate garantiert. Der monatliche Grundpreis steigt von 4,79 auf 5,03 Euro pro Monat. Man zähle damit weiterhin zu den wettbewerbsfähigsten Stromanbietern am Markt, betont der Verbund in einer Aussendung.

„Unter 10 Cent“: Von der Politik gewünscht Verbund-Chef Michael Strugl hatte im Jänner einen neuen „Österreich-Tarif“ für unter 10 Cent netto pro kWh angekündigt, was von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) als „großer Schritt“ hin zu „günstigen Energiepreisen“ gesehen wurde. In der Realität hatte dieser aber ein zwölfmonatiges Ablaufdatum.



Mit 24. September ist der Österreich-Tarif „unter 10 Cent netto“ für Neukunden Geschichte.

Der neue Tarif von 10 Cent exklusive USt. im ersten Jahr (12 Cent brutto) ergibt sich aus dem regulären Arbeitspreis von 15 Cent exkl. USt. abzüglich eines Rabatts von 5 Cent. Ab dem zweiten Jahr gilt der unrabattierte Arbeitspreis von 15 Cent exkl. USt. (= 18,00 Cent inkl. USt.); der Grundpreis bleibt unverändert, so der Verbund. Auch die Bestandstarife sind von der Preiserhöhung nicht betroffen, heißt es.