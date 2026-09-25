Ab 1. Oktober ordinieren in Seeboden und Millstatt neue Zahnärzte

Manuel Hartweger und Wolfgang Diekmann verstärken die Praxen von Claudia und Robert Walter. Zudem sind sie im Zahnambulatorium in Klagenfurt anzutreffen.

Die Gemeinden Seeboden und Millstatt können sich über zwei neue Zahnärzte freuen: Manuel Hartweger, ein gebürtiger Pusarnitzer, der im Saarland (Deutschland) studiert hat, wird ab 1. Oktober in der Zahnarztpraxis von Claudia Walter in Seeboden mitarbeiten. Sein Partner Wolfgang Diekmann, gebürtig und aufgewachsen in Namibia, kam ebenfalls zum Studieren nach Deutschland. Er steigt in die Zahnarztpraxis von Robert Walter in Millstatt ein. Walter: „Ich werde demnächst 67 Jahre alt und war schon länger auf der Suche nach einem passenden Nachfolger für meine Praxis in Millstatt. Auch meine Frau Claudia wird bald in Pension gehen, sie suchte ebenfalls einen Nachfolger. Nachdem es für uns Ärzte das Modell ,Jobsharing‘ gibt, bot sich diese Lösung für unsere zwei Praxen an.“

Hartweger wird drei Tage pro Woche in Seeboden arbeiten, Diekmann zwei Tage in Millstatt. Zusätzlich sind die beiden Zahnärzte noch jeweils zwei Tage pro Woche im Zahnambulatorium in Klagenfurt beschäftigt. Walter: „Für unsere Patienten ändert sich nichts. Alle Leistungen werden über unsere Kassenverträge abgerechnet. Unsere bestens funktionierenden Teams stehen unseren Patienten weiterhin wie gewohnt zur Verfügung.“

Zahnarzt ist ehemaliger Star des Kiddy Contests

Wem der Name Manuel Hartweger (Jahrgang 1994) bekannt vorkommt, täuscht sich nicht: Hartweger war ein überaus talentierter Kinderstar. Bereits im Alter von vier Jahren absolvierte er eine musikalische Früherziehung an der Bezirksmusikschule Spittal. Schon ein Jahr später erhielt er Einzelunterricht im Fach Gitarre bei Barbara Dietrich. 2004 erreichte er beim Bundeswettbewerb Prima la Musica in Wien den ersten Platz mit Auszeichnung.

Es folgten TV-Auftritte im Musikantenstadl bei Karl Moik und im deutschen Fernsehen. Im Alter von acht Jahren stellte er beim Kiddy Contest auch sein Gesangstalent unter Beweis. Aus dem ehemaligen Kinderstar ist nun ein erfolgreicher Zahnarzt geworden, der mit seinem Partner Wolfgang Diekmann in seine Heimat zurückgekehrt ist.