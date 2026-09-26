Gleisdorfer wanderten bei WM in Tirol 830 Kilometer weit

Europajugend Gleisdorf nahm auch heuer bei der Wanderweltmeisterschaft teil. Mit 830 Kilometern sicherte man sich Platz neun von insgesamt zwölf Gruppen.

Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, sondern auch jenes der Europajugend Gleisdorf. Im Verein gibt es nämlich eine eigene Wandersektion. Eine Truppe davon verschlug es unlängst nach Hochfilzen in Tirol. Dort fand die 23. Wanderweltmeisterschaft statt. Bei der sportlichen Veranstaltung, die jährlich in einem anderen Bundesland stattfindet, sind die Gleisdorfer Wanderbegeisterten bereits Stammgäste.

© Europajugend Gleisdorf Mit Sack und Pack wanderten die Gleisdorfer in drei Tagen 830 Kilometer

Rund 900 Personen aus 16 Nationen nahmen heuer an der Wander-WM teil. Die Gleisdorfer Gruppe war mit zehn Wanderern mit dabei. „Drei Tage lang wurde gewandert. Pro Tag standen drei Strecken zur Auswahl, wovon mindestens eine bewältigt werden musste“, berichtet Sektionsleiterin Erika Weitzer.

Am letzten Tag biss man noch einmal die Zähne zusammen, denn es galt einen Marathon (42 Kilometer) zu bestreiten. Insgesamt schaffte das Gleisdorfer Team in drei Tagen 830 Kilometer. „Die größte Herausforderung waren sicher die Höhenmeter“, so Weitzer.

© Europajugend Gleisdorf Neben den sportlichen Erfolgen kam auch die Geselligkeit vor der traumhaften Bergkulisse nicht zu kurz

Geselligkeit und Austausch im Vordergrund

Zwar schaffte man diesmal nur den neunten Platz von insgesamt zwölf, trotzdem dürfen sich auch die Gleisdorfer „Wanderweltmeister“ nennen. „Jeder, der mitgemacht hat, trägt den Titel“, erklärt Weitzer. Sie und ihre Truppe zeigen sich trotzdem zufrieden. „Wir waren nur mit zehn Teilnehmern vor Ort, andere Gruppen hatten viel mehr Mitglieder, da schafft man natürlich mehr Kilometer“, erzählt Weitzer. Ein Limit an Teilnehmern pro Gruppe gibt es nämlich nicht.

Die Geselligkeit und der Austausch mit anderen Wanderern stünde für die Gleisdorfer im Vordergrund. „Man kommt mit Leute zusammen, die man das ganze Jahr über nicht gesehen hat, wir sind da schon eine echte Community.“ Den Sieg sicherte sich die Gruppe aus Traunstein, sie erwanderte insgesamt 4000 Kilometer.