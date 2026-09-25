20-jährige Studentin unterstützt Osttiroler Bergbauernhof

Heidi Kurz entdeckt im Rahmen des Projektes „Freiwillig am Bauernhof“, wie anspruchsvoll und gleichermaßen erfüllend die Arbeit am Obenfigerhof in Großdorf bei Kals am Großglockner ist.

Noch bis 27. September hilft Studentin Heidi Kurz im Rahmen des Projekts „Freiwillig am Bauernhof“ ehrenamtlich auf dem Obenfigerhof in Großdorf bei Kals am Großglockner. Eine Woche lang taucht die 20-Jährige ein in den Alltag eines vielseitigen Bergbauernhofs, der Tierhaltung, Gästebeherbergung und Familienleben unter einem Dach vereint. Zum festen Programm gehören Heuarbeiten, das Füttern und Versorgen der Tiere sowie das Ausmisten der Ställe. Kurz packt dort mit an, wo gerade Hände gebraucht werden, ob auf der Wiese, im Stall oder im Gemüsegarten, der die Küche des Hofes teilweise mitversorgt.

Zur Zimmervermietung, mit der der Betrieb Gästen Einblick in das schöne Tirol gewährt, kommt die Kinderbetreuung hinzu. Zwischen Stallarbeit und Garten ist die Studentin so auch für die jüngsten Bewohner und Gäste des Hofes da. Der Tagesablauf auf dem Obenfigerhof richtet sich nach Wetter, Jahreszeit und den Bedürfnissen von Tier und Familie. Was an einem Tag ansteht, entscheidet sich oft erst am Morgen. Diese Unmittelbarkeit ist es auch, die die Arbeit der Freiwilligen prägt: anpacken, mitdenken, dazulernen – und am Ende des Tages sehen, was man gemeinsam geschafft hat.