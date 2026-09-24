Höchster Schweizer Theaterpreis an Michèle Gurtner
Die Schweizer Schauspielerin und Theatermacherin Michèle Gurtner wird mit dem renommierten Grand Prix Darstellende Künste, dem Hans Reinhart-Ring, geehrt. Der mit 100.000 Schweizer Franken (rund 106.000 Euro) dotierte Preis ist die höchste Theaterauszeichnung der Schweiz. Die Verleihung findet am 6. November in Aarau statt.
Michèle Gurtner, geboren 1972, überzeuge seit "über drei Jahrzehnten sowohl als Mitgestalterin von Theaterstücken, die direkt im Probenprozess entstehen, als auch mit Neuinterpretationen klassischer Werke und choreografischer Kreationen", wird Jurypräsidentin Simone Toendury in einer Aussendung zitiert. Neben dem Hauptpreis werden neun weitere Preise im Wert von je 40.000 Franken sowie zwei weitere Preise zu 25.000 Franken verliehen.