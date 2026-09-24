Höchster Schweizer Theaterpreis an Michèle Gurtner

Die Schweizer Schauspielerin und Theatermacherin Michèle Gurtner wird mit dem renommierten Grand Prix Darstellende Künste, dem Hans Reinhart-Ring, geehrt. Der mit 100.000 Schweizer Franken (rund 106.000 Euro) dotierte Preis ist die höchste Theaterauszeichnung der Schweiz. Die Verleihung findet am 6. November in Aarau statt.

© APA/BUNDESAMT FUER KULTUR BAK Schauspielerin Michele Gurtner wird ausgezeichnet

vor 8 Minuten 24. September 2026 um 08:47 Bern Theater +1 Auszeichnung