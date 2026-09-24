Kärntner Fitness-Influencerin Stephanie Davis plant Nachwuchs

Hochzeit, neues Zuhause – und bald Nachwuchs? Die Kärntner Fitness-Influencerin Stephanie Davis und ihr Verlobter Alfred Enzensberger schmieden Familienpläne.

Für die Kärntner Fitness-Influencerin Stephanie Davis (34) und ihren Verlobten Alfred Enzensberger (57) stehen große Veränderungen an. Das Paar verriet beim Münchner Oktoberfest, dass es nicht nur seine Hochzeit plant, sondern auch eine Familie gründen möchte.

„Wir sind jetzt seit etwa zwei Jahren zusammen, planen für nächstes Jahr unsere Hochzeit sowie Nachwuchs“, erzählen Davis und der Gründer der Fitnessstudio-Kette Clever Fit der „Abendzeitung München“ (AZ). Nach zahlreichen gemeinsamen Reisen wollen sie nun sesshafter werden und freuen sich auf ein gemeinsames Zuhause.

Erster Schritt: Umzug

Der nächste Schritt steht bereits an: Nach dem Oktoberfest werden die beiden ein Haus am Englischen Garten in München beziehen. Damit zieht Davis, die aus Kärnten stammt und auf Instagram rund 1,5 Millionen Menschen erreicht, fix in die bayerische Landeshauptstadt.

Seit Februar sind Davis und Enzensberger verlobt. Die Scheidung des Unternehmers von seiner Noch-Ehefrau Aida Enzensberger ist allerdings laut AZ noch nicht abgeschlossen. Das Paar selbst blickt jedoch nach vorne: Neben der für das kommende Jahr geplanten Hochzeit ist nun auch Nachwuchs Teil der gemeinsamen Zukunftspläne.