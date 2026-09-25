TV- und Kinostar Robert Stadlober tritt in Lienz auf

Der Schauspieler widmet seinen Auftritt ganz dem Leben und den Texten von Kurt Tucholsky. Singend, lesend und spielend geht es um die großen Fragen im Leben.

Beim Osttiroler Künstlerkollektiv „Ummi Gummi“ gibt man auch abseits des Straßen- und Theaterfestivals Olala weiter Gas, stellt den Oktober ganz unter das Zeichen ungewöhnlicher Auftritte. Den Anfang macht am 7. Oktober die bekannte US-amerikanisch-schweizerische Performance- und Jazz-Künstlerin Erika Stucky mit ihrem Programm „Stucky Fingers“. Die eigenwillige, fulminante Interpretation des fast gleichnamigen, legendären Rolling-Stones-Albums findet in der Aula des Gymnasiums Lienz statt.

Weiter geht es mit Schauspieler Robert Stadlober am 31. Oktober. Stadlober ist einem breiten Publikum vor allem als Darsteller im Fernsehen und im Kino ein Begriff. So wirkte er in TV-Serien wie „Schnee“, „113“ und diversen Landkrimis mit. Auf der Leinwand war er unter anderem in „4 minus 3“, „Ein ganzes Leben“ oder „Crazy“ zu sehen. In Lienz wird er eine ganz andere Facette zeigen – eine intensive Auseinandersetzung mit dem Leben und den Texten von Schriftsteller Kurt Tucholsky.

„Wenn wir einmal nicht grausam sind“

Prägnante Sätze Tucholskys wird Stadlober singend, sprechend und spielend auf die Bühne bringen: „Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut.“ Über vielem steht dabei die Frage, ob die Zeiten wirklich schlimm sind. Oder ob sie nie wirklich besser waren. „Fehlt uns möglicherweise einfach nur die weite Perspektive, um diese ständig um uns wirbelnden Kreise als solche zu erkennen und dann möglicherweise ihre Laufbahn endlich einmal zu ändern?“, heißt es in der Ankündigung.

Um 20 Uhr im Bildungshaus Osttirol

„Es geht um die Sehnsucht nach einer Art richtigem Leben und um den immerwährenden Kampf der Vielen um ein kleines Stück vom Ganzen. Und Robert Stadlober singt, spricht und ruft uns ins Gedächtnis, dass sich eben so viel nicht verändert hat“, erklärt Helmut „Zigo“ Mutschlechner von Ummi Gummi weiter.

Stadlobers Bühnenprogramm ist im Bildungshaus Osttirol in der Pfarrgasse 6 in Lienz zu sehen. Beginn ist am 31. Oktober um 20 Uhr. Karten sind über Plattformen wie oeticket erhältlich. Der Normalpreis beträgt 37,50 Euro.