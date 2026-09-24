Van der Bellen traf New Yorker Bürgermeister Mamdani

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Rande der UNO-Generalversammlung mit dem New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani zusammengetroffen und hat ein Video der Begegnung in sozialen Medien geteilt. "Ein stolzer Europäer trifft einen stolzen New Yorker", war als Text zu einem Video des Handschlags der beiden zu lesen. Mamdani gilt als scharfer Kritiker der israelischen Regierung und hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu als "Kriegsverbrecher" bezeichnet.

© APA/HBF Herzlicher Empfang durch New Yorker Bürgermeister Mamdani