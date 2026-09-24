Nahe der US-Air-Base in Aviano wurde ein US-Soldat tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Ursache ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kameraden an der US-Air-Base in Aviano müssen den zweiten Todesfall innerhalb weniger Wochen betrauern

Ein neuer Todesfall erschüttert die US-Air-Base Aviano in Friaul: Ein Militärangehöriger der US-Luftwaffe wurde tot in seiner Wohnung außerhalb des Stützpunktgeländes aufgefunden.

Die US Air Force bestätigt den Todesfall: Der im aktiven Dienst stehende Airman gehörte dem 31st Fighter Wing an und wurde am Dienstag in seiner „off-base residence“ für tot erklärt. Die Ursache seines Todes ist bislang ungeklärt und Gegenstand von Ermittlungen.

Noch kaum Details bekannt

Über die Identität ist weiterhin nur wenig bekannt, nicht einmal das genaue Alter wurde von der US Air Force offiziell genannt. Nordest24 spricht etwa von einem rund 30-Jährigen. Die US Air Force kündigte zunächst an, den Namen erst frühestens 24 Stunden nach der Verständigung der Angehörigen bekanntzugeben. Auch zu den Umständen des Todes gibt es derzeit keine bestätigten Angaben. Insbesondere ist nicht bekannt, was sich in den Stunden davor in der Wohnung abgespielt hat. Weitere Details sollen veröffentlicht werden, sobald dies möglich ist.

Zweiter Todesfall binnen kurzer Zeit

Für die amerikanische Gemeinschaft in Aviano ist es bereits der zweite Todesfall innerhalb weniger Wochen. Erst am 8. August ist ein 24-jähriger Angehöriger der US Air Force in Aviano im nahe gelegenen Barcis-See ums Leben gekommen. Wie unter anderem PordenoneOggi und Telefriuli berichteten, war er beim Schwimmen nicht mehr aufgetaucht – Einsatzkräfte bargen später seinen Körper. Die US Air Force bestätigte, dass der Verstorbene als Waffenlader dem 31st Aircraft Maintenance Squadron zugeteilt war.

Noch am 9. September hatten Familie, Freunde und Kameraden auf der Air-Base bei einer Gedenkfeier Abschied vom 24-Jährigen genommen. Knapp zwei Wochen später muss die Gemeinschaft nun einen weiteren Todesfall verkraften. Was diesmal geschehen ist, sollen die laufenden Untersuchungen klären.